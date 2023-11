"La resignación es la actitud más antidemocrática que existe"

La UNRaf, a través del Centro de Investigación Aplicada, presentó al Dr. Juan Carlos Torre en el marco de la agenda de celebración de los 40 años desde la recuperación de la democracia en 1983. Durante el conversatorio realizado en el campus junto a docentes, no docentes y estudiantes, el reconocido sociólogo repasó su último libro "Diario de una temporada en el 5º piso".

El catedrático hizo un rico análisis sobre la complejidad del escenario social, político y económico de aquel momento inicial de la recuperación democrática, de la que fue testigo directo como parte del equipo de gobierno del entonces ministro de Economía, Juan V. Sourrouille. A su vez, analizó los desafíos de la actualidad sobre lo cual expresó: "Me siento llamado a hacer una apología del reformismo en vez de una revolución" a la vez que subrayó: "el clamor social por salir del estancamiento puede ser el mayor incentivo para la Unión Nacional".

La charla fue presentada por el rector de la UNRaf, Dr. Rubén Ascúa, quien agradeció la visita del Dr. Torre y puso en valor los valores de la democracia y su relación con la educación pública. En este sentido, recordó la experiencia histórica de defensa de la UTN en Rafaela realizada por su comunidad universitaria, cuando la última dictadura militar quiso cerrarla.

La presentación fue moderada por el Dr. Carlos Beltrán, ex Decano y actual Profesor Titular de "Macroeconomía" y "Sociología Económica" en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Además, es Profesor Titular de "Macroeconomía" en la carrera de Gestión de la Tecnología de la UNRaf y miembro del Centro de Economía Aplicada. El Dr. Beltrán realizó una introducción al contenido del libro y valoró el espacio generado por esta Universidad Pública para "problematizar los festejos" y propiciar una reflexión colectiva sobre nuestra democracia, su historia y sus desafíos.

La charla contó con la presencia de la Vicerrectora, Mg. María Cecilia Gutiérrez; el Diputado Nacional, Lic. Roberto Mirabella; el rector de la de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), CPN Andrés Sabella, junto a la vicerrectora, Dra. Gabriela Andretich, y otras autoridades de esa casa de estudios; representantes de universidades locales y de otras instituciones de Rafaela y la región. La actividad fue articulada por la integrante del Centro de Economía Aplicada, Lic. Mariel López.



Desafíos aún vigentes y el llamado al compromiso democrático

Durante su exposición, el Dr. Torre expresó que, en 1983, durante el discurso del Dr. Raúl Alfonsín en la Plaza de Mayo luego de ser electo Presidente de la Nación conoció "la felicidad intelectual al escuchar vibrar escuchando el preámbulo de la Constitución Nacional".

El catedrático hizo un repaso por la transición desde la dictadura hacia el naciente gobierno democrático e identificó los dos frentes simultáneos que tuvo que enfrentar el gobierno: la crisis económica heredada con altos niveles de inflación y deuda externa y, a la vez, la recuperación de la institucionalidad y la justicia por los crímenes del terrorismo de Estado que derivaron en el juicio y condena a las Juntas Militares.

Seguidamente, realizó un análisis del Plan Austral como programa de estabilización económica, con sus fortalezas y debilidades. Narró los momentos de éxito inicial en los que se logró reducir la inflación y lograr apoyos. "El plan austral rompió un bloqueo intelectual según el cual, la inflación era un tema relacionado a la ortodoxia económica". Narró la satisfacción vivida por el equipo económico en el 5º piso del Ministerio de Economía que era citado en el mundo como un caso de éxito junto al programa implementado en Israel con similares características técnicas, aunque con diferentes condicionamientos políticos. "No se hace macroeconomía en el aire", advirtió.

Luego, el Dr. Torre narró el posterior declive del Plan Austral que culminó en una hiperinflación. "El plan comenzó a desgranarse desde adentro", recordó. Ese desgranamiento se dio por inconsistencias diversas que incluyeron problemas estructurales del Estado y de la economía argentina, sumadas a las distintas demandas sociales y políticas. "La estabilización hace emerger las asimetrías vigentes y la sociedad argentina nunca está mirando para otro lado", aseguró.

"El equipo de ingenieros se volvió un equipo de bomberos", recordó. Sin embargo, reivindicó el enorme compromiso social del Dr. Alfonsín con la Democracia: "hacia el final de su gobierno, el desafío no era la estabilidad económica sino sostener la posibilidad de entregar el mando a otro civil elegido por los ciudadanos", recordó. Finalmente, el catedrático valoró la capacidad de la democracia argentina de buscar maneras, aunque fallidas, de resolver problemas dentro del marco de las instituciones e instó a seguir en esta senda: "La resignación es la actitud más antidemocrática que existe", remató.