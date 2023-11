Las naftas, cada vez más caras

Mes nuevo y como no podía ser de otra manera en el país, nuevos aumentos. En este caso, fue el turno nuevamente de los combustibles, si, otra vez, por segunda vez en 10 días, recordando que en la ciudad el pasado lunes 23 de octubre, luego de las elecciones generales nacionales, ya se había dado un nuevo incremento de alrededor de un 5%. Esta nueva actualización de los precios, en las petroleras YPF y Shell, se dio en medio de la normalización de la situación de desabastecimiento de nafta y gasoil que se dio en gran parte del país en los últimos días, donde las empresas productoras de combustible aplicaron aumentos de entre 7,6 y 9,6% en promedio en todo el territorio nacional. Cabe señalar que este martes había finalizado el acuerdo de precios entre la industria y el Gobierno y, desde la madrugada de este miércoles, ya empezaron a regir los nuevos valores. Así, los nuevos precios de las naftas en los surtidores rafaelinos quedaron de la siguiente manera, aunque se espera que Axion (por ahora mantiene sus precios con $327 el precio del litro de la Axion Súper) también se sume a los nuevos incrementos:

YPF: Nafta Súper $325 (antes $296); Infinia $414 (antes $378) e Infinia Diesel $467 (antes $426).

Shell: Nafta Súper $380.8 (antes $329.9); V-Power Nitro+Nafta $456.8 (antes 395.5); Evolux Diesel $443.5 (antes $384) y V-Power Nitro+Diesel $512.8 (antes $444).



¿HUBO DESABASTECIMIENTO

EN LA CIUDAD?

Mientras tanto, de acuerdo a la información que pudo recabar este Diario, en la estación de servicios Axion de calle Bv. Lehmann hubo escases y faltante de nafta súper durante el fin de semana con la presencia del TC, pero no así de gasoil. De todos modos, este problema se dio de manera similar en las otras companias, lo que generó cierto enojo y descontento en mucha gente, aunque no hubo filas largas de vehículos esperando por cargar combustible. Igualmente, la buena noticia fue que con el correr de las horas la situación se fue normalizando.



SE POSTERGÓ HASTA FEBRERO

EL AUMENTO DEL IMPUESTO

Por último, el candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, dijo en un mensaje grabado que las “en las últimas horas escuchamos pedidos de aumento del 40%, del 20%, del 10%, muy por encima de la realidad que un sector de los grandes ganadores de la economía argentina necesitaba a los efectos de seguir invirtiendo”. Sin embargo, en la industria niegan que se hayan pedido esos incrementos. Entre ellas se encuentra YPF, la petrolera con control estatal, que representa el 56% del total de las ventas de nafta y gasoil. De hecho, YPF fue vista como una de las responsables por los faltantes de combustible, al programar una parada de planta de sus refinerías de La Plata y Luján de Cuyo por mantenimiento. Sin embargo, cuando la petrolera quiso aumentar las importaciones para sustituir esa menor capacidad de refinación, el Banco Central le demoró la venta de los dólares, por lo cual los buques cisterna frenaron su ingreso al puerto de Buenos Aires. Los precios de los combustibles aumentaron en el año alrededor de 74%, mientras que la inflación acumulada hasta noviembre es del 120%. A cambio, el Ministerio de Economía les ofreció a la industria petrolera diferir los pagos de derecho de exportación (retenciones) hasta fines de marzo, para que les vendan a las refinadoras el barril de petróleo a US$56, muy por debajo de los US$85 al que cotiza el Brent, la referencia internacional utilizada en el país.

Massa anunció ayer también que volvió a postergar hasta febrero el aumento del impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) por novena vez seguida, mediante un decreto, para evitar aplicarle más presión a los precios. Los dirigentes de YPF habían propuesto hace dos años cambiar la manera de actualizar el impuesto, pero el oficialismo nunca impulsó el proyecto en el Congreso. Actualmente, se deberían actualizar de manera trimestral según la inflación pasada.

El Gobierno también les permitió a las refinadoras importar gasoil y naftas sin impuestos hasta fines de noviembre, según el decreto 461, firmado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y por Massa (la fórmula oficialista a presidente y vice). El martes por la tarde, la industria emitió un comunicado conjunto en el que dijeron que “continúan realizando sus máximos esfuerzos para normalizar rápidamente la situación de abastecimiento de combustibles en todo el país”.

“Las acciones implementadas en los últimos días ya comenzaron a dar resultados y las estaciones de servicio de todo el país confirman que aumentaron los volúmenes de combustible que están recibiendo. El sector aumentó el ritmo de despacho desde sus refinerías e implementó un esquema especial logístico con más de 4000 camiones cisterna que permitieron incrementar entre un 10 y un 15% la oferta habitual de combustibles”, explicaron.

También dijeron que se sumó el combustible aportado por cinco barcos y se prevé el arribo de dos barcos más que permitirán recomponer los stocks de combustibles. Cada buque cuesta entre US$35 y US$40 millones, que serían financiados con dólares al tipo de cambio oficial ($350) del Banco Central.

La cámara que agrupa a todas las estaciones de servicio -la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha)- también emitió un comunicado ayer en que avisa que “se está produciendo un incremento en la provisión de combustibles, en los términos indicados por las petroleras, en el aludido plan de abastecimiento por ellas trazado”. “De disponerse en forma continua, con los volúmenes comprometidos, el ritmo de llenado de tanques de nuestras estaciones de servicio podrá regularizarse durante la presente semana, situación que ya comenzó a ser palpable en los grandes centros urbanos”, agregaron.