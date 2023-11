Imponente pedrada en el sur de la ciudad

Parecía la Patagonia o Bariloche o las sierras de Córdoba en pleno invierno, pero no, esto sucedió en plena primavera, en un sector de Rafaela, más precisamente del lado suroeste, en los barrios Villa Los Alamos y Villa Aero Club. Es que en ese sector de quintas, y desde la Ruta 34 hacia el sur, en la zona rural, la mañana de este miércoles, entre la 7:30 y 8 horas, se presentó de color blanco, como si fuese nieve, al registrarse un impactante granizo, de pequeñas dimensiones, en medio de neblinas y lluvias intermitentes, lo que generó sorpresas a los habitantes y a la gente que pasaba por el lugar. Fue un fenómeno climático llamativo y poco habitual, ya que en el resto de la ciudad no pasó prácticamente nada más que algunas gotas y lluvias aisladas. Sin dudas que fue la gran noticia y la imagen de color del día en la ciudad, ya que se trató de un hecho que no pasó desapercibido para los rafaelinos y que se hizo viral en todas las redes sociales, circulando por todos los celulares.

Estos acontecimientos naturales siempre causan impresión y va de la mano también con lo que viene aconteciendo con el clima en esta región, donde estamos transitando una primavera atípica, con temperaturas de verano que rozaron los 40ºC, tal como sucedió el pasado domingo, para pasar al día siguiente a un clima invernal de casi 10ºC, donde otra vez tuvimos que sacar del ropero los camperones que hacía poco habíamos guardado. De hecho, entre este martes y miércoles, hubo varios vecinos que tuvieron que recurrir hasta las bufandas y guantes de lana para poder resguardarse del frío, ya sea en moto o en bici o a la hora de salir a la calle, cuando unas horas antes estuvieron usando remeras y pantalones cortos, en un claro indicio de este loco e increíble tiempo.



¿COMO SIGUE?

Según lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional, el clima inestable y fresco continuará en Rafaela y la región al menos hasta el viernes, con un nuevo alerta meteorológico amarillo de nivel 1 de 3 que ya entró en vigencia. En tanto, para la madrugada de este jueves se esperan posibles tormentas fuertes y precipitaciones moderadas, con vientos fuertes y ráfagas de hasta 55 km/h a partir de esta tarde, mientras que en la madrugada del viernes las condiciones empezarían rápidamente a mejorar con una mínima de 4°C. A partir del fin de semana, las temperaturas comenzarían a subir y para el lunes se espera una máxima de 30ºC.



LLUVIAS SUPERIORES A

LO NORMAL HASTA ENERO

El Niño llegó para quedarse. Se manifiesta con tormentas, lluvias, actividad eléctrica y ráfagas. Así lo hará de manera intensa y sostenida, según anticipan los especialistas a la hora de pensar qué ocurrirá entre noviembre y diciembre. Un panorama que se profundizará hasta el otoño. En ese contexto, la buena noticia es que habrá abundantes reservas de agua dulce en los humedales de la región y el río Paraná, pero no son tan buenas noticias para el sector agropecuario: habrá pérdidas por eventuales inundaciones y anegamientos en zonas rurales. La región registró fuertes ráfagas y copiosas lluvias durante este fin de semana. Tan solo el comienzo de una temporada meteorológica que viene a contrarrestar lo que fue la Niña, con extensas y profundas sequías durante tres años consecutivos.

Un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el trimestre noviembre, diciembre y enero, pronostica precipitaciones superiores a las normales para la región del Litoral (con mayor probabilidad) y este de Buenos Aires.

"Sabíamos que este fenómeno, que comienza de manera intensa en el continente, se manifiesta en las atmósfera meses posteriores de su inicio en las aguas oceánicas. Se da de manera paulatina, con incrementos mayores en regiones del noreste argentino, pero ahora comienzan a afectar en la zona núcleo central en forma de tormentas, vientos con intensidad y precipitaciones semanales que serán cada vez más habituales", comentó la santafesina Vanessa Balchunas, ambientalista y comunicadora meteorológica.

Por su parte, Jorge Giometti, desde el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT), evaluó: "Si bien algunos informes pronosticaban un Niño débil o prácticamente inexistente, la realidad es que nuestras previsiones se están cumpliendo: de débil a moderado durante octubre - noviembre, y de moderado a fuerte de diciembre en adelante, incluso más severo por momentos, lo cual traerá grandes acumulados de precipitaciones en poco tiempo, con temperaturas muy altas interrumpidas por tormentas severas como tuvimos en la zona de El Trébol hasta Coronda, donde granizó de manera intensa".

De esta manera, ambos especialistas coincidieron en afirmar que para este trimestre que comienza (noviembre - diciembre - enero) se esperan lluvias de mayor intensidad y cantidad, superiores a lo habitual a lo largo de estos tres años en el sector este de Santa Fe y todo el Litoral, con precipitaciones tendientes a lo normal sobre el centro y oeste provincial. Esto quiere decir que la región volverá a los patrones habituales.



TEMPERATURAS

SUPERIORES A LO NORMAL

No obstante, en lo que respecta a los acumulados de lluvia y temperaturas, Valchunas advirtió que habrá que estar muy atentos a los alertas, ya que este fenómeno suele tener también incidencia en el incremento de tormentas y temperaturas superiores a lo normal en centro, noreste y noroeste del país. "Esto es debido a que los valores de humedad y vapor de agua se irán incrementando de manera paulatina y eso nos llevará, de alguna manera, que ante el mínimo el ingreso de un frente frío se activen tormentas de mucha intensidad, algunas con ráfagas muy fuertes, otras de mucha actividad eléctrica y otras en arco como las ocurridas en zonas del sur provincial o sudoeste", consignó. En tanto, Giometti alertó que para el sector Agropecuario no será necesariamente un cuatrimestre alentador. "Muchos pronósticos anunciaban un incremento de precipitaciones a partir de agosto y no ocurrió, por eso nosotros decíamos que iba a comenzar desde los últimos días de octubre en adelante y así sucedió. Ocurre que nos vamos hacia el otro extremo, con grandes anegamientos e inundaciones, lo cual provocará más de un dolor de cabeza al sector agropecuario por las eventuales pérdidas de cosecha", apuntó.