Conflicto entre SanCor y ATILRA: los productores amenazan con dejar de entregar leche

SanCor Cooperativas Unidas Limitada llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria en Sunchales, pero con motivo de las medidas de fuerza que impulsa el sindicato ATILRA, se debió cambiar el tradicional recinto de la reunión por otro ubicado en dependencias de la Casa Central de la Cooperativa.

Se aprobaron por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, entre ellos la Memoria y el Balance correspondientes al Ejercicio 2022-2023 y la renovación parcial del Consejo de Administración. Posteriormente, se distribuyeron los cargos del nuevo Consejo de Administración, para el Ejercicio 2023-2024, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente, Alberto Eduardo Sánchez; Vicepresidente, José Pablo Gastaldi; Secretario, Oscar Juan Sapino; Tesorero, Oscar Roberto Mandrille; Vocales Titulares, Héctor René Coraglio y Sergio Domingo Sala; Vocales Suplentes, Fernando Daniel Beletti y Alberto Raúl Lingüetti; Síndico Titular, José Luis Juan; Síndico Suplente, Vicente Carlos Bauducco.



DECISIÓN UNÁNIME

Tras la Asamblea, los delegados presentes (todos productores asociados a SanCor) manifestaron su preocupación por el conflicto suscitado por parte del gremio y el alto riesgo implícito de que se repita la necesidad de desechar una significativa cantidad de leche entregada, como sucedió efectivamente hace dos semanas cuando se desecharon 100.000 litros porque al no recibir el proceso adecuado en tiempo y forma, se pusieron en mal estado dentro de los camiones.

Además, enfatizaron sobre la incertidumbre generalizada que esta situación provoca, la interrupción de los procesos productivos, comerciales y la consecuente pérdida de ingresos que afectarán, entre otros, el pago de salarios y materia prima. En tal sentido, para evitar el inminente derrame de leche, evaluarán la posibilidad de dejar de entregar, a la Cooperativa, la materia prima que producen.



EL TESTIMONIO DE UN DELEGADO

En declaraciones a una radio de Córdoba, uno de los productores socios de SanCor, que es delegado en la zona sur de la provincia, Tito José Travaglino, narró lo sucedido en la asamblea y ratificó la decisión que tienen los remitentes de cambiarse de empresa tomadora si no cesan las medidas de fuerza del gremio.

“Una vez concluida la Asamblea Ordinaria y cerrado el ciclo nos quedamos todos los productores para hablar del tema del conflicto con el gremio. La fábrica estaba semitomada, la gente sin trabajar, sentada ahí, donde siempre hacemos la Asamblea, tuvimos que cambiar de lugar en la fábrica porque estaba ocupada por gente del gremio ATILRA, y terminamos en el directorio haciendo la asamblea. Después se habló lógicamente del tema del conflicto y por unanimidad dijimos no entregar más leche a SanCor directamente y que cada uno se arregle como pueda, porque no podemos arriesgarnos a que se vuelvan a tirar miles de litros como vimos el otro día”.

El productor, que hace 30 años entrega su producción a la cooperativa, explicó que “no podemos entregar leche que la tiran a los depósitos y que lógicamente después de un tiempo empieza a ponerse rancia, para que termine tirándose. Esa leche que tanto nos cuesta producir y con lo que cuesta darles de comer a las vacas para que produzcan, no estamos dispuestos a mirar se termina tirando”, se quejó el sancorista.



“ESA IMAGEN DISGUSTÓ MUCHÍSIMO”

Evidentemente la escena del derrame de leche de los otros días, caló hondo en el sentimiento de los tamberos, que atraviesan en todo el país un escenario crítico, producto de la sequía y el tremendo aumento de los costos de producción, para ver que por un reclamo sindical, se deban desperdiciar tantos litros de leche de excelente calidad. “Eso disgustó muchísimo unánimemente y la gente dijo no, basta, no entregamos más leche a SanCor; éramos cerca de 50 delegados y todos estuvimos de acuerdo”.

El productor contó que el gremio no sólo reclama lo que se les debe, “lo cual estaba digamos hablado”, sino que presionan para que se firmen algunas cosas relacionadas al Fideicomiso, que no se puede avanzar porque lo que iba a ingresar (un monto importante del dinero), no se ha concretado todavía por parte del grupo empresarial privado. “Llevamos prácticamente dos años y esa plata nunca apareció, entonces bueno, hay plazo hasta el 15 de noviembre, si no, se da de baja y la empresa no va a autorizar otro plazo más”.



LOS SOCIOS NO SEGUIRÁN CON EL FIDEICOMISO

En SanCor reconocen que el Fideicomiso está caído y que no seguirán adelante con el mismo si los capitalistas del supuesto grupo inversor, no incorporan el dinero (unos USD 60 millones) para participar del control de la empresa. Los productores sospechan que si avanzan en esa línea sin que aparezca antes el capital que prometieron los privados, estarían entregando la empresa sin ninguna garantía.

“No estamos dispuestos a renovar este plazo, pero por supuesto que se trata de buscar una alternativa a esto porque queremos seguir siendo SanCor”, dijo Travaglino. “A pesar de todo, en este tiempo se fue moviendo e ingresó leche de los productores y vemos que las cosas quieren ir andando, pero no podemos seguir esperando que se formalice este fideicomiso porque vemos que pasó el tiempo y no avanzó nada”, agregó el productor.

Pero además, “dada esta medida de fuerza del gremio se resolvió decir ‘bueno basta no entregamos más leche a SanCor, no estamos dispuestos que la leche sea derramada’, así que bueno, cada uno hará lo que le parece y se quedará sin leche Sancor y ahí sí que perdemos todos”, señaló Tito Travaglino.