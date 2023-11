El Director Ejecutivo de la cooperativa Guillermo Lehmann fue uno de los principales oradores. Con la claridad conceptual y la capacidad reflexiva que siempre ostenta, en diálogo con LA OPINIÓN aportó su mirada sobre el rol de la institución.

"Uno de los objetivos es preservar la salud financiera de la cooperativa para que el productor, dentro de las complejidades que enfrenta, encuentre tranquilidad al pensar en la cooperativa", destacó. Y agregó: "el desafío es seguir mejorando la capacidad de escucha, la cercanía con el socio, no errarle en los tiempos para tratar de encontrar la respuesta en tiempo y forma aunque a veces no sea la que el productor espera o necesita".

Sin dudas, el año que pasó fue "agridulce". Al respecto, Turri expresó que "contagia" el hecho de trabajar al lado de tantos productores que deben lidiar con adversidades de todo tipo y aún así mantienen entusiasmo. En tanto, el sabor amargo viene de la mano de las vicisitudes climáticas, economías y financieras que afrontan los sectores productivos, de las cuales "la Lehmann" no escapa.

De todas maneras, remarcó: "a pesar de todo, mantuvimos la solvencia patrimonial de la cooperativa y eso nos da la conclusión que el resultado fue aceptable". Para el final, definió el desafío de estos tiempos: "es un momento para escuchar mucho al productor, para que pueda contar sus miedos, angustia, y para saber si somos capaces de estructurar la respuesta que está necesitando".