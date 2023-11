En un contexto difícil, "La Lehmann" estuvo a la altura y cumplió con los socios

El pasado martes se llevó a cabo la 73° Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa Guillermo Lehmann, en la cual más de 150 asociados aprobaron la Memoria y Balance del Ejercicio 2022-2023, correspondiente al período comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023.

En la jornada también se procedió a la renovación de autoridades del Consejo de Administración de cara el Ejercicio 2023-2024, con la ratificación del Ing. Alberto Santinelli como presidente del citado organismo.

Cabe destacar que el Ejercicio 2022-2023 estuvo atravesado por condiciones climáticas adversas, ya que el sector agropecuario sufrió una de las mayores sequías de los últimos 20 años en la Argentina. Al igual que sus socios, "la Lehmann" no resultó ajena a ese contexto desfavorable y una prueba de ello fue que el resultado final, aún con números positivos, estuvo lejos de lo proyectado inicialmente para el año.

En cuanto al resultado, se destacó una marcada disparidad en la performance de cada unidad de negocio de la empresa. Así, mientras el acopio de granos y la venta de algunos agroinsumos no pudieron repetir los números de años anteriores, la consignación de hacienda y la comercialización de combustibles estuvieron relativamente cerca de lo proyectado, en tanto que la venta de alimentos balanceados estuvo muy por encima de lo estimado inicialmente, estableciendo un nuevo récord. A raíz de todo esto, la facturación total del Ejercicio fue de US$ 335.000.000.



ESFUERZO Y TRABAJO

Durante el transcurso del evento, el Gerente General de la Lehmann, Cristian Toymil, repasó uno a uno los números de las distintas unidades de negocio, mostrando la rentabilidad que arrojó cada una de ellas. “Durante este Ejercicio fueron tres las características que han cruzado a la Cooperativa y también a las empresas agropecuarias. Por un lado el clima, por el otro los precios relativos, y finalmente la inflación. Todo eso afectó a los productores, y también nos afectó a nosotros”, expresó a modo de síntesis.

En el tramo final, el Presidente de la Cooperativa, Alberto Santinelli, se dirigió a todos los presentes y agradeció la presencia de los productores: “hemos trabajado tratando de sobrellevar las situaciones adversas; pusimos todo el esfuerzo en sostener el capital social cooperativo, que está expresado en la actividad comercial de todos los días. Hace 73 años que lo hacemos y seguimos fortaleciendo la confianza que todos nos prestan".



PRESENCIA EN ACA

En esta nueva edición estuvo presente el Presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Rubén Borgogno, quien elogió la dinámica del encuentro y sobre todo, el trabajo que hizo la Lehmann durante el último año.

Borgogno se refirió al complicado contexto que atravesamos los argentinos y a lo duro que fue para el campo este último tiempo. Pese a esto, dijo: "es una alegría haber presenciado una asamblea fantástica, donde todo estuvo muy bien explicado. Y por eso tengo que felicitar a la Lehmann, por ser una cooperativa inquieta. Están buscando cosas nuevas permanentemente, que es el requerimiento que quieren sus socios", finalizó Borgogno.



NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Finalizada la asamblea, y con la aprobación de los socios, así quedó conformado el nuevo Consejo de Administración para el período 2023/2024: Presidente, Alberto Santinelli; Vicepresidente, Carlos Galiasso; Secretario, Federico Bagnera; Pro Secretario, David Camusso; Tesorero, Emmanuel Pietrobón; Pro Tesorero, Rubén Tomassini; Vocales Titulares, César Bertero, Adrián Luna Porta y José Borgogno; Vocales Suplentes, Federico Eberhardt, Fernando Belinde y Nilo Gugliermone; Síndico Titular, Oscar Picco; Síndico Suplente, Mariela Schiavi.