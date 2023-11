Unión perdió con Central Córdoba

Anoche, Unión perdió 2 a 0 frente a Central Córdoba (SdE) en el estadio Único Madre de Ciudades por la undécima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023.

Al comienzo del primer tiempo, los dos equipos se estudiaron y hubo pocas situaciones de gol. Ninguno de los dos logró imponer las condiciones.

No obstante, a falta de quince minutos para el final de la primera etapa, la defensa Rojiblanca quedó parada en línea y permitió que Lucas Gamba se vaya mano a mano con Sebastián Moyano a quien vulneró para poner en ventaja al local.

Posteriormente, la zaga de la visita vivió momentos de zozobra aunque logró evitar un nuevo tanto del Ferroviario. Así, llegamos al entretiempo con una mala primera etapa tanto en la faceta ofensiva como defensiva por parte de Unión.

En el comienzo del complemento, Cristian González mandó a la cancha a Mateo Del Blanco por Tiago Banega pero no surtió efectos porque los de Omar de Felippe siguieron siendo superiores. En un contragolpe Mateo Zanabria casi hizo el gol del campeonato tras una jugada excelsa que terminó con una emboquillada que se estrelló en el travesaño.

La defensa del Tate continuó brindando muchas ventajas. Así fue como a los 66'ST nuevamente Gamba se encontró sólo por la izquierda y asistió a Zanabria para poner el 2-0.

En los minutos finales, González mandó toda la carne al asador con el ingreso de Tomás González y Daniel Juárez aunque no sirvió para vulnerar el arco contrario. Finalmente, el árbitro pitó el final y fue 2-0 para el local.

Con este resultado, Unión se hundió en el fondo de la tabla y quedó con 42 unidades, la misma cantidad que detentan Colón, Sarmiento Junín y Huracán. Por el momento, deberían jugar un cuadrangular para definir el segundo descenso a la Primera Nacional.

En otro encuentro, Tigre superó 1-0 a Godoy Cruz de Mendoza.



SE CIERRA LA FECHA

Racing visitará esta miércoles a Defensa y Justicia en busca de una victoria que lo acerque a la fase final de la Copa de la Liga, en el encuentro que cerrará la undécima fecha.

El partido se jugará desde las 20 en Florencio Varela, con arbitraje de Luis Lobo Medina y podrá verse por la señal paga TNT Sports.