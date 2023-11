Pidieron el traslado del feriado para el lunes 27

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Luego de que el Gobierno Nacional ratificara en las últimas horas que no correrá el feriado del lunes 20 de noviembre, los diputados nacionales Cristian Ritondo y Hernán Lombardi, del PRO, quienes ya se pronunciaron a favor de Javier Milei en la segunda vuelta, presentaron un proyecto de ley para insistir en el traslado del día no laborable con la finalidad de reducir el ausentismo en la jornada electoral.

Los legisladores ultramacristas propusieron mover el feriado al lunes 27 de noviembre, es decir, una semana después.

"Este año se cumplen 40 años del regreso de la democracia, un hecho histórico para la vida política y social de los argentinos, que significó la recuperación de los derechos, deberes y garantías. El derecho a votar, no solo constituye una enorme responsabilidad, si no también un compromiso de la sociedad con el sistema democrático", argumentaron.

En el texto de la iniciativa, Ritondo y Lombardi acusaron al oficialismo de "querer que vote poca gente", y citaron como antecedente el balotaje de 2015, en cuya oportunidad el Gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner decidió mover la fecha del feriado.

"Cabe mencionar, además, como antecedente el último balotaje celebrado en nuestro país en el año 2015, donde Mauricio Macri y Daniel Scioli se disputaban la presidencia aquel domingo 22 de noviembre y un día después era feriado por el Día de la Soberanía Nacional. El entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, comunicó el cambio de fecha del feriado nacional, argumentando que tal medida estaba destinada a garantizar la concurrencia de todos los ciudadanos", mencionaron.

Además, en el proyecto los diputados opositores recordaron la solicitud realizada días atrás por la Cámara Nacional Electoral, la cual pidió expresamente a las autoridades que analizaran el traslado del feriado para propiciar una mayor concurrencia de la ciudadanía a las urnas.

El secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, desestimó la petición y explicó que "no resulta apropiado dictar un decreto de necesidad y urgencia para alterar las disposiciones vigentes referidas al feriado que nos ocupa".