Las diferentes posiciones de los radicales para el balotaje

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Radicales K, encabezados por Sergio Palazzo y Leandro Santoro, respaldaron al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y, en medio de cánticos, afirmaron que llegará a la Casa Rosada "de la mano de Alfonsín".

El espacio "Radicales con Massa" recibió al ministro de Economía en el tradicional restaurante español Lalín "para conmemorar los 40 años de aquella histórica elección de 1983".

"Es tiempo de llevar a cabo la unión nacional que pregonaba Raúl Alfonsín. Sergio Massa ha tomado esa bandera y la enarbola en su futura gestión como presidente de los argentinos", destacó el secretario general de La Bancaria y diputado nacional del Frente de Todos.

En el encuentro también estuvieron presentes la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; su padre y también legislador nacional, Leopoldo Moreau; el cómico y ex senador nacional Eugenio "Nito" Artaza; y el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López.

Lo llamativo del acto fue el cántico de los asistentes al encuentro, quienes corearon: "Siga, siga el baile, al compás del tamboril, Sergio Massa presidente, de la mano de Alfonsín".

Por su parte, el postulante presidencial remarcó: "El 19 de noviembre hay que apostar para construir esa nueva mayoría que nos ayude a transitar los próximos 20 años en paz y con democracia".



SE DESPEGARON

El comité nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) se despegó del apoyo de los "radicales K" al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y ratificó su posición neutral de cara al balotaje del 19 de noviembre, que tendrá como segundo animador al libertario Javier Milei.

En un breve comunicado que se titula "El radicalismo no tiene nada que ver con el kirchnerismo ni con la extrema derecha", la cúpula del centenario partido rechazó el encuentro de un grupo de dirigentes del Gobierno, con pasado en la UCR, que respaldaron al presidencialista del oficialismo.

"La Unión Cívica Radical resolvió de manera orgánica la neutralidad de cara el balotaje del próximo 19 de noviembre y por ello rechaza enérgicamente la apropiación ilegítima del uso de nuestros símbolos partidarios por personajes disfrazados de correligionarios", continúa.

En esa línea, los correligionarios ratificaron el documento titulado "La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos", publicado la semana pasada, y llamaron "a mantener la individualidad de nuestra fuerza sin cooptación por parte del kirchnerismo ni de la extrema derecha".

El senador de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, rechazó el apoyo de un grupo de correligionarios vinculados al kirchnerismo a Sergio Massa (Unión por la Patria) y afirmó que representan expresiones "sectarias y minoritarias".



CARRIÓ NO VOTA

La líder de la Coalición Cívica-ARI y fundadora de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, afirmó que no votará en el balotaje del 19 de noviembre entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

Su partido se manifestó neutral en la contienda electoral que tiene al ministro de Economía oficialista y al candidato libertario como animadores. "No voy a ir a votar, me cansó moralmente la sociedad", dijo Carrió.

"A mí no me van a venir con que estoy con Massa porque la Coalición Cívica denunció todos los negociados. Ahora, lo otro... Yo a la locura no voy porque estudié mucho los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt. No voy a ir a votar", añadió la referente opositora.

Al igual que la Unión Cívica Radical, la CC mantendrá la neutralidad. Fue uno de los primeros partidos integrantes de Juntos por Cambio que se manifestó contra la pronunciación de la ex candidata presidencial de la coalición Patricia Bullrich en favor de Milei.

La semana pasada, Carrió volvió a cargar contra el ex presidente Mauricio Macri, uno de los cráneos detrás del acuerdo Bullrich-Milei: "Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio, la verdad histórica es esa".