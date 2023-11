Medrán: "Estamos ilusionados"

Atlético de Rafaela pudo sortear con éxito la primera instancia del Reducido de la Primera Nacional. El elenco albiceleste superó a Defensores de Belgrano 1 a 0 y se metió en cuartos de final, donde espera conocer al rival que deberá enfrentar a partido de ida y vuelta en busca de seguir avanzando en la lucha por el ascenso a la Liga Profesional, temporada 2024.

Su entrenador, Ezequiel Medrán, se mostró muy 'contento y feliz' tras la merecida victoria del lunes por la noche en el Monumental. "Creemos en el trabajo, estamos ilusionados al igual que la gente que nos acompaña de una manera incondicional, desde el minuto inicial al final apoyando y creyendo en el equipo, sintiendo lo mismo. Se trasmite eso desde el campo de juego, disfrutando los momentos que se tienen que disfrutar, sufriendo los que se debe sufrir pero siempre pensando en Atlético de Rafaela", manifestó en conferencia de prensa. "Estamos ilusionados, con los pies sobre la tierra", advirtió.

"Teníamos la convicción que el equipo iba a poder competir de la manera que lo hizo, con un grado de concentración al máximo, el partido lo pedía, la instancia decisiva que estamos compitiendo no te da margen de error y creo que desde el inicio al final hubo un grado de concentración tremenda, terminamos consolidando una victoria merecida", analizó.

Atlético fue un merecido ganador. Tuvo convicción y protagonismo. A la hora de referirse al trabajo planificado, si se pudo llevar a cabo o no, el DT indicó: "Se pudo cumplir lo planificado y desde lo estratégico; tuvimos una semana larga para trabajar en las necesidades que iba a tener el partido. Una gran virtud de los jugadores con el grado de disposición al trabajo, enfocados en lo que trabajamos en campo, a nivel visual y lo llevaron a cabo de una muy buena manera y construyeron un triunfo merecido".

El cierre de la segunda rueda, como el de la primera parte de la temporada, no fue el esperado. Atlético tuvo su 'bajón' y llegaba en deuda. Con la 'obligación' de mejorar en cuanto al rendimiento que había mostrado en sus últimas tres, cuatro presentaciones. Y volvió a ser ese equipo que tantas buenas satisfacciones le supo dar a sus hinchas.

"Tenía la convicción que el equipo iba a competir de esta manera, lo teníamos que demostrar. En el tramo final hemos pecado con errores puntuales que nos costaron caro pero teníamos la convicción que esas situaciones que nos han tocado vivir el equipo las supo asimilar y sabiendo que son situaciones que no se pueden permitir en este tramo del reducido porque te dejan afuera. No tengo dudas que durante las 34 fechas fue un aprendizaje, tenía la convicción que cada situación compleja o adversa que tuvimos, se pudo seguir avanzando, en algunos casos saliendo favorecido o en otros no, cuando nos tocó perder; te deja un aprendizaje. En estas instancias el equipo sabía de que manera rinde y compite y sabía que lo podía hacer muy bien, hoy se plantó como un equipo de fútbol que tenía muy claro lo que quería hacer dentro de la cancha, se impuso ante un rival complejo, el equipo sacó adelante un buen partido consolidando el pasaje a cuartos de final".

A la hora de ser consultado por el rendimiento y la importancia de Claudio Bieler en el equipo, y con sus goles importantes, Medrán indicó: "Claudio viene trabajando todo el año de una manera muy buena, son jugadores que en estos partidos terminan resolviendo diferentes situaciones por su jerarquía, la tiene, y nos dio la posibilidad de hacer ese gol y mantener la calma, no tener que sufrirlo hasta el final y después en el tramo del ST tuvimos situaciones como para ampliar el marcador, no se nos pudo dar".

Atlético, a pesar de haber tenido a su favor la ventaja deportiva del empate, salió a jugar el encuentro sin especulaciones de ningún tipo. "Jugamos un partido pensando en ganarlo, no en especular, la intención nuestra era plantarnos en el campo, imponernos desde lo futbolístico y el equipo siempre mostró intenciones de pensar en el arco de enfrente, de trabajar, de ser sólido. Una de las grandes virtudes que tuvo el equipo fue el de mantener el arco en cero, para competir es muy bueno, el equipo tiene la virtud de generar, de esperar su momento, lo trabajaron bien y construyeron una gran victoria".

Por último, Medrán apuntó: "Esta categoría es compleja y difícil, el equipo entendió rápidamente de qué manera tenía que competir y por eso los felicito, estuvieron muy aplicados y con unas ganas tremendas".