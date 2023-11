Anuncian cambios para convertirlos en empleos

BUENOS AIRES, 1 (NA). - A partir de enero los planes sociales se convertirán en "programas de inclusión laboral" y sus beneficiarios deberán cumplir con la contraprestación correspondiente y cumplir con capacitación obligatoria con el fin de tener mayores chances de conseguir un empleo privado, anunció ayer el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.

"A partir de mañana -por hoy- habrá un nuevo cambio en el sistema de planes sociales. Queremos que las personas beneficiarias de planes pasen a ser beneficiarias de programas de inclusión laboral", dijo Massa.

Anticipó que quienes cobran planes tendrán "capacitación obligatoria" y serán inscriptos en los mecanismos de controles de contraprestación.

También anunció que "se pondrá en marcha el programa Puente al Empleo: el que pase a trabajar en una empresa mantendrá el beneficio durante un año, las empresas deberán complementar los ingresos hasta llegar al salario mínimo, y a cambio no pagarán cargas sociales durante dos años".

Los programas sociales van a tener capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y además van a tener el control de contraprestación.

Massa dijo que "en paralelo, consolidamos el programa Puente al Empleo. Aquel que hoy tenga un programa social y pase a trabajar en una empresa, va a mantener el beneficio durante un año, y el empleador que lo tome, deberá completar el salario de convenio. Pero además, para incentivar que esos empleadores tomen a estos beneficiarios de programas, no van a pagar cargas sociales durante dos años de estos trabajadores que incorporen como beneficiarios de programas sociales al mundo del trabajo".



DISCAPACIDAD

Además, Massa anunció la "integración en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad".

"Había una absurda contradicción de que a quien tiene una pensión, se le suspende si accede al mercado de trabajo", explicó.

Dijo que se busca "eliminar esa barrera, romper esa pared que representa el límite entre la pensión y el trabajo".

"El objetivo es de incluir y ampliar las oportunidades de las personas con discapacidad", destacó Massa.

"A lo largo de los últimos años nos enfrentamos a la absurda contradicción de que quien tiene una pensión por discapacidad no puede acceder al mercado de trabajo porque se le suspende la pensión. De manera que un derecho protectivo que el Estado había diseñado funciona como un límite para el desarrollo de las personas con discapacidad", concluyó el ministro.