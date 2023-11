“Plomo para todos”: obligan a cerrar un centro de salud y oficinas municipales

Una nueva amenaza de muerte contra el intendente de Granadero Baigorria, el peronista Adrián Maglia, la segunda en 15 días, provocó alarma en la población y obligó a diferentes medidas de resguardo de la figura del dirigente político, además del cierre temporario de oficinas municipales en este distrito del departamento Rosario; consignó José Bordón, corresponsal del matutino porteño La Nación en la ciudad del sur santafesino.

Por este hecho, ayer a la mañana, dirigentes del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (SiPrUS) iniciaron gestiones ante autoridades de Seguridad de la provincia para la presencia de móviles policiales en el Centro de Salud San Miguel, donde fue encontrada la nota con duros términos hacia Maglia.

Un cartón hallado en el patio del centro de salud contenía el siguiente texto: “Maglia, es la última vez que hablamos, si no plomo por todos lados. Atte: no te olvides quién te puso donde estás”, indica la amenaza descubierta por personal del establecimiento sanitario ubicada en Eva Perón al 600 de la ciudad a solo 10 kilómetros del microcentro de Rosario.

Según reconocieron allegados al intendente, un mensaje de similar tono amenazante había sido encontrado en el mismo lugar hace dos semanas, pero no se le otorgó demasiada trascendencia. Ahora, cuando la amenaza se repite, la preocupación es mayor.



"GRAVE Y PREOCUPANTE"

Maglia, en tanto, calificó la amenaza como “un hecho grave y preocupante” y reclamó que “la Justicia accione y se pronuncie sobre el primer episodio porque hasta el momento no pudimos saber si se trata de una broma de mal gusto o de un hecho concreto en sí”.

El funcionario no ocultó su preocupación por la seguridad del centro de salud y de los vecinos que asisten a él. “Me preocupa que los médicos y vecinos no quieran seguir haciéndolo”, indicó.

Maglia también radicó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y anunció que hará un nuevo reclamo ante el Ministerio de Seguridad de la provincia.



LA PRIMERA

AMENAZA

La primera amenaza contra el intendente baigorriense se produjo el 20 de octubre.

En una nota dejada en el mismo centro asistencial, sus autores le pedían: “Maglia, comunicate con la mafia. Atte. La banda de los S. Si no el viernes hay plomo acá”.

En tanto, y en declaraciones a la prensa local, el intendente Maglia confirmó que la investigación aún no pudo avanzar hacia la identificación de los responsables de la intimidación.

Para el intendente, “cualquiera sea la respuesta es un acto cobarde, un intento que busca desprestigiar la gestión que me toca encabezar”.

En tanto, la delegada SiPrUS, Josefina Poggi, dijo ayer a Radio 2 de Rosario que desconocen “si es una amenaza cierta o no”, pero que dieron “aviso a las autoridades” e hicieron la denuncia.

La profesional comentó: “La policía nos dijo que hay que esperar a ver qué dicen desde la Fiscalía, pero estamos con miedo, porque la amenaza es hacia el intendente, pero con balas a la población”.

Como una acción concreta, el gremio reclamó a las autoridades que se disponga “un móvil policial constante en la puerta” para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores de la salud como de la comunidad.