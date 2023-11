Recorriendo 40 años de democracia

En el Museo Histórico Municipal se realizó el lunes la presentación de trabajos realizados por estudiantes de la Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos Nº 21 “General San Martín” que fueron premiados por la Dirección Provincial de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. La actividad sirvió, además, para conocer sus trabajos y reflexionar juntos sobre esta importante conmemoración.

Participaron de la misma la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, Fabiana Kessler en representación del delegado regional, la directora de la escuela Primaria para Jóvenes y Adultos Nº 21, Inés Bonisconti Iribas, supervisores de la Región 3, estudiantes y docentes de la institución educativa.

Al momento de los testimonios, la directora de la institución, agradeció a todos por estar presentes “en este acto que refleja el trabajo de los alumnos y alumnas de la escuela con motivo de la celebración de los 40 años de democracia en nuestro país”. “Trabajamos mucho en lo que fue democracia como institución, investigaron y plasmaron los trabajos y participamos de esta hermosa propuesta de la Dirección Provincial de Adultos que fue el concurso de ¿qué significaba la democracia para cada uno de nosotros?. Todos los trabajos fueron magníficos y por eso surgió la necesidad de buscar un espacio para poder mostrarlos a todos porque tenían un valor muy importante”, expresó. “Inmediatamente nos pusimos en contacto con Mariana Andereggen, a quien le agradezco la buena voluntad y la predisposición que tuvo desde el minuto cero, para poder exhibirlos a partir de hoy en el Museo”, señaló Inés Bonisconti Iribas.



GARANTIZAR EL DERECHO

A LA EDUCACIÓN

La Secretaria de Educación explicó y reivindicó la importancia de esta escuela para adultos: “Estamos muy orgullosos de haber sostenido una articulación continua con esta escuela durante esta gestión, porque consideramos que es una de las escuelas que reivindica el derecho a la educación para muchas personas que por realidades muy complejas, no pudieron hacerlo en el tiempo y la forma en que era necesario”. “Muchos naturalizamos que los niños y niñas tienen que estar en su infancia en la escuela pero hay mucha gente no fue, que no pudo hacer la escuela por distintas razones. Entonces que exista esta institución desde hace tantos años, que tenga una sede central y también numerosos anexos en los distintos barrios de la ciudad donde los jóvenes y adultos se pueden acercar a hacer este trayecto, es garantizar el derecho a la educación, reivindicar ese derecho que en su momento no lo pudieron ejercer”, remarcó la funcionaria municipal. Cabe destacar que los trabajos presentados quedarán en exposición para que todos puedan ir a conocerlos. La muestra con los trabajos podrá ser visitada de martes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00. Domingos de 17:00 a 20:00.