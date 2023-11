"Socios por un Día": una propuesta que nutre a los alumnos y a los profesionales

Ayer por la tarde, en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), se llevó adelante el cierre de “Socios por un Día”, un programa educativo de Junior Achievement Rafaela en el cual estudiantes y profesionales comparten un día de trabajo con el objetivo de que el alumno conozca la práctica profesional de la carrera que elige estudiar.

Los estudiantes suelen llegar al último año de su educación secundaria con una gran incertidumbre por su futuro en cuanto a lo profesional. A esa edad, a veces puede ser difícil imaginarse trabajando de lo que les gusta, y para esto surge esta propuesta que los conecta directamente con la aplicación práctica de la carrera que van a elegir. Gracias al compromiso de los profesionales, los alumnos pueden resolver sus inquietudes y adquirir seguridad para tomar la decisión correcta. De este modo, viven una experiencia real en el mundo del trabajo.

Para profundizar sobre este tema, LA OPINIÓN buscó la palabra de Luciana Mencari, coordinadora general de Junior Rafaela y Región.

Para empezar, Luciana comentó: "Socios por un día está transitando su edición número 14 en Rafaela, gracias al auspicio de Grupo Cortassa y Bertolaccini S. A. que son quienes hacen posible que les llegue a los chicos de manera gratuita esta actividad. Tratamos de que los chicos se den cuenta qué implica un día de su vida futura si eligen esa carrera porque por ahí están muy desorientados entre tantas y es el momento de darse cuenta qué es lo que realmente quieren o de que no es por ahí".

Además, destacó que hay una gran variedad de profesiones, "desde oficios como peluquería, y abogados, contadores, diseñadores, hasta profesores de educación física, entre otros".

En este momento, este programa alcanza a 8 instituciones de Rafaela y María Juana: "Abarcamos a más de 60 chicos con distintos profesionales de la ciudad. Son más de 28 instituciones. Súper contentos porque llegamos a un número muy alto pese a la pos pandemia", agregó Luciana. Es importante tener en cuenta que muchos profesionales hoy tienen la posibilidad de trabajar en modalidad remota, desde sus casas, por lo cual no pueden ser parte de este programa.

Para concluir, Luciana expresó: "Es un balance súper satisfactorio. Que la gente se siga sumando, que los profesionales abran sus puertas cuando estamos todos tapados de trabajo para apoyar y ayudar a un chico a darse cuenta de si es lo que ellos quieren o no, me parece fundamental. Es un programa muy pedido".

Socios por un día tuvo su jornada de cierre ayer con la presencia de quienes lo llevan adelante y de los alumnos, parte fundamental de esta propuesta. Allí se transmitió un video para mostrar lo que los chicos hicieron durante este día especial y también se escucharon las palabras de los propios participantes, quienes contaron su experiencia.