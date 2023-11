45 mil personas asistieron a la carrera, que dejó un ingreso de 750 millones de pesos a la ciudad

Se llevó a cabo este martes una conferencia de prensa en el Salón Verde del municipio, con el fin de realizar un balance de la llegada del TC y de la Copa del Mundo a Rafaela, y de la cual fueron parte todas las instituciones y organismos que articularon la presentación del Turismo Carretera en nuestra ciudad, como ser el Club Atlético de Rafaela, la Municipalidad y la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Rafaela.

Participaron de la reunión Diego Kurganoff y Gustado Belinde, presidente del Club y de la Subcomisión de Automovilismo respectivamente, Diego Peiretti, secretario de la Producción, Bárbara Chivallero y Franco Sanmartino de Obras Públicas y Servicios Públicos, Alejandra Mahieu de Turismo y Maximiliano Postovit, secretario de Seguridad por parte del municipio. Además, se hizo presente Silvina Imperiale, presidenta de CAPHREBAR.

Según los números puestos de manifiesto, unas 45.000 personas presenciaron la carrera en el autódromo y fueron 750 millones de pesos la circulación económica que quedó en nuestra ciudad en materia de gastronomía, hotelería y comercio.

El secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, fue quien dio inicio a la rueda de prensa planificada a modo de análisis de todo lo acontecido: “Como siempre la organización de un evento de esta magnitud ha requerido de un esfuerzo de mucha gente, de muchas instituciones y en esta búsqueda que tenemos de que a cada uno de estos eventos se les pueda sacar el mayor provecho para todos los rafaelinos, buscando un impacto económico favorable en algunos sectores”. “Creo, a nivel personal, que lo estamos logrando. Realmente hemos consolidado a Rafaela como una ciudad de eventos que cada vez se prepara mejor, y en este caso puntual de la carrera, siempre el club está en búsqueda de generar nuevas alternativas para que el evento se mantenga y sea cada vez más atractivo”, enfatizó el funcionario.

Peiretti continuó afirmando que “desde la Municipalidad, como siempre, hubo muchas áreas involucradas en lo que es la logística y en brindar el acompañamiento al club, porque nos hemos trazado ese objetivo de ir consolidando cada vez más a Rafaela como una ciudad turística vinculada a los eventos”.



45.000 PERSONAS PRESENTES

EN LA COMPETENCIA

Diego Kurganoff, presidente de Atlético de Rafaela, contó que fueron días con mucha actividad para la ciudad y para la institución: “Fue la segunda carrera de Turismo Carretera que realizábamos en la ciudad en el año y no es un detalle menor que Rafaela tenga dos carreras en el año. Eso habla a las claras de lo que es la ciudad y de cómo se prepara para este tipo de eventos, porque no tuvieron la posibilidad otros circuitos de tener dos carreras en el año y nosotros sí y debemos valorar esto”. “No es casualidad, esto obedece a la organización, a la mística que tiene esta ciudad con respecto al automovilismo, al orden con el que se trabaja, a la ayuda que tenemos de parte del municipio local, que está permanentemente atento a los pedidos que le hacemos porque esta carrera nosotros solos no la podemos organizar”, contó. “Se calcula que unas 45.000 personas estuvieron presentes en la competencia y nosotros estimamos que 750 millones de pesos fue lo que quedó en la ciudad, lo que se derramó de la visita del público. Creo que es un número sumamente importante, más para estos momentos que estamos atravesando, que son muy difíciles. Entonces tenemos que continuar con esto, que Rafaela siga siendo una ciudad de eventos, empujar entre todos, seguir para adelante”, expresó Diego Kurganoff.



HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA A

LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS

Silvina Imperiale, presidenta de la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Rafaela (CAPHREBAR), resaltó: “Creo que el resultado de la visita de la categoría ha sido más que exitosa, otra vez. Como siempre, logramos un muy buen diálogo, no solo con las autoridades, que lo tenemos siempre, también con la gente del club con la cual hemos tenido varias reuniones. Me parece que la hotelería y la gastronomía han estado a la altura de las circunstancias. Todos han respondido y la gente se fue muy conforme". “La gastronomía, cualquiera que pudo salir el día viernes y el sábado, vio lo que fue la ciudad. La gente hacía filas, se vendió lo que había para vender y hubo algunos casos que hasta que se han quedado cortos. La verdad es que fue un muy buen fin de semana. Apostemos a seguir renovando esta experiencia de trabajo en conjunto para una próxima carrera”, completó Imperiale. Otra voz como representante municipal fue la de la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, quien felicitó “a todos los que trabajaron para que este evento se pueda desarrollar de la mejor manera y por poner a la ciudad en lo más alto. Es muy valioso que podamos mostrar lo que la ciudad hace, el trabajo que hace a través de sus instituciones y eventos”.



LA COLABORACIÓN MUNICIPAL

La funcionaria destacó que “desde muchas áreas del municipio se hizo un trabajo muy importante acompañando la organización del evento y, sobre todo, recalcar la forma en que lo fuimos haciendo, porque sabíamos que el contexto que estamos atravesando no era el más favorable, pero con mucho diálogo, anticipación y planificación pudimos lograr que no haya ningún tipo de inconveniente”. “Felicitar a todos los empleados y empleadas municipales porque en este último tiempo, hemos trabajado para poder dejar al Autódromo como si fuera nuestra propia casa y creo que eso es un sentimiento que también lo fuimos logrando juntos. Por último, un particular agradecimiento al club por los años de trabajo y por una variedad de eventos realizados y compartidos. La verdad me llevo una de las mejores experiencias de trabajo porque con el club siempre pudimos trabajar muy bien”, cerró Bárbara Chivallero.