Canela no estará en Viedma para cerrar el calendario de TN

Juan Ignacio Canela no estará presente en la última fecha del año en el Turismo Nacional. Quien es habitual protagonista de la Clase 2 en los puestos principales de cada competencia, confirmó en sus redes sociales que "con un fuerte dolor en el alma, tengo que bajarme. No voy a estar presente en Viedma...el presupuesto manda y hoy toca parar para acomodarse", destacando además el agradecimiento al equipo Giaccone Competición por estos tres años de relación deportiva, a Joel Borgobello, propietario del auto y a otras personas de su entorno, además de sponsors.

"Ojalá podamos volver todos pronto, porque no tengo dudas que nuestro lugar es ese", cerró en su posteo el piloto rafaelino, que fue séptimo en la anterior carrera que tuvo lugar en El Calafate.

"Juani" ocupa el noveno puesto en el campeonato con 130 puntos. La finalización del calendario está prevista los días 16, 17 y 18 de noviembre en la ciudad rionegrina.

Un total de cinco pilotos llegarán con chances matemáticas y deportivas en la Clase 2. Entre Thiago Martínez (250 unidades), Nicolás Posco (237), Renzo Blotta (236), Pablo Ortega (221) y Alejandro Torrisi (202), surgirá quien llevará el número más bajo del ranking de pilotos en el Campeonato Argentino 2024 que comenzará el próximo 18 de febrero en el Autódromo Mar y Valle (Trelew, Chubut).