Voley: otro Grand Prix para Almagro

El sábado se jugó en las instalaciones del club 9 de Julio un nuevo Grand Prix de la categoría sub 18 femenina de la ARV, donde Almagro consiguió repetir el primer puesto con el equipo A.

En el partido inicial se impuso a 9 de Julio A por 2 a 0 con parciales de 25 a 19 y 25 a 12, en tanto que posteriormente derrotó a Brown de San Vicente por 25 a 13 y 25 a 20. En la final, el equipo de calle Garibaldi derrotó a Unión A por 2 a 0 (25 a 23 y 25 a 15). Por el tercer y cuarto puesto, Brown se impuso a Libertad por 2 a 0 (25 a 22 y 25 a 17), en tanto que por el quinto puesto, Sportivo Santa Clara venció a 9 de Julio A por 2 a 1 (14 a 25, 25 a 22 y 11 a 15).

Luego quedaron ubicados, en ese orden: Almagro B, Unión B, 9 de Julio B, Almagro C, Atlético B, Atlético A y 9 de Julio C.

De tal modo, Almagro A aseguró la localía para el Top definitorio, que se jugará el 11 de noviembre, al acumular 38 puntos en la tabla general, mientras que Unión A sumó 37, Libertad 32 y Brown de San Vicente 26.

Victoria en primera: el pasado viernes se jugó un partido del torneo Clausura femenino de primera división de la ARV. En barrio Alberdi, Almagro se impuso como visitante a Atlético de Rafaela por 3 a 0 con parciales de 25/6, 25/8 y 25/10.