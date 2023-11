Registro de testimonios orales de los veteranos de Malvinas

Como parte de su compromiso por preservar la historia y la memoria de la ciudad, la Municipalidad de Rafaela firmó un convenio de colaboración con el Centro y Museo de Ex Combatientes en Malvinas de Rafaela para la creación de un Registro de testimonios orales de los veteranos.

Se trata de una iniciativa que, a partir de este convenio, comenzó a desarrollar este año el Archivo Histórico Municipal y el Centro Documental de la Memoria. En la actualidad se llevan completadas más de veinte entrevistas.

El proyecto tiene como objetivo principal la recopilación de testimonios de veteranos y familiares de ex combatientes en Malvinas, mediante entrevistas grabadas y posteriormente transcritas para su preservación, a cargo del personal del Archivo.

Además de los testimonios, el convenio contempla la recopilación de fotos, documentos, cartas, citaciones y otros materiales relacionados a la guerra de Malvinas. Para ello, el centro de Ex Combatientes ha estado brindando información sobre los veteranos y sus familiares para su contacto y convocatoria a sumarse al proyecto.

Este trabajo conjunto permitió elaborar una lista con más de 40 personas, entre veteranos de guerra y familiares de fallecidos, residentes en Rafaela y otras localidades de la región.

Los resultados de este proyecto quedarán al resguardo del Centro Documental de la Memoria para la consulta pública y se extenderá una copia al Museo de Excombatientes.