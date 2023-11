Plan de acción preventivo contra el Dengue

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Municipio se están difundiendo recomendaciones para evitar el dengue, en tal sentido ha puesto en marcha un plan preventivo, al respecto divulgó la información que se replica en esta página.

Es importante saber, que el Dengue, es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes Aegypti. Su transmisión y circulación se da cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona ya enferma y luego pica a otras, transmitiéndoles la enfermedad.

El contagio nunca es directo de una persona a otra, sin embargo, aunque es poco probable, las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo.

Por lo mencionado, se solicita a toda la población, recurrir al descacharrado y tomar las medidas preventivas necesarias para mantener controlada la situación.



Prevención:

Deshacerse de recipientes y objetos que no son de utilidad y acumulen agua. En caso de no poder desecharlo, darlo vuelta.

Mantener tapados y limpios, aquellos recipientes de utilidad que contienen agua (Baldes, bebederos, entre otros).

• Limpiar frecuentemente canaletas, desagües y rejillas.

• Colocar espirales o tabletas contra mosquitos.

• Usar repelente diariamente



Síntomas

Cansancio, fiebre, náuseas o vómitos, manchas en la piel, picazón o sangrado de nariz y/o encías.

Es importante mencionar que, ante síntomas, no hay que automedicarse. Consultar al médico para el tratamiento adecuado.