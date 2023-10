Busatto: “Argentina va a elegir entre democracia o fascismo”

El jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, Leandro Busatto, destacó la importancia del momento social y político que atraviesa el país, en el marco de los 40 años de Democracia y del próximo balotaje que, en su opinión definirá la continuidad o no del sistema democrático. “Creo que la mayoría de los argentinos y las argentinas aguardan, con expectativas y esperanzas, un gobierno que asuma el 10 de diciembre y que salde en democracia las deudas de la democracia, profundizando un camino de presencia del Estado, de ratificación de un conjunto de valores y de políticas públicas que hay que sostener en este tiempo tan convulsionado.”

Busatto puntualizó en la idea de que, a 40 años de democracia “pensábamos que había discusiones que estaban saldadas, pero que hoy uno de los candidatos, Javier Milei, vuelve a poner en debate. Son temas cruciales como la continuidad de la Salud Pública, la Educación Pública, la condena a la Dictadura, la reivindicación de las políticas de Derechos Humanos.”

El diputado consideró que “es necesario consolidar una voz que nos permita seguir avanzando hacia la unidad abrazando la diversidad, en un gobierno de unidad nacional como plantea Sergio Massa.”

Para Busatto, lo que se dirime en el balotaje “va más allá de la clásica antinomia peronismo- antiperonismo. Vamos a enfrentar a una propuesta política fascista. Hoy, la consigna es fascismo o democracia y yo creo que Sergio Massa es el candidato de la Democracia.”



MASSA, UNIDAD

Y ALFONSÍN

En el marco de los 40 años desde el triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983, el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, homenajeó en sus redes sociales al ex Presidente y valoró su “compromiso inquebrantable con nuestra democracia”.

“Hoy se cumplen 40 años de las elecciones que nos devolvieron la democracia. Ese día las urnas se llenaron de ilusión y esperanza. Nos unimos como sociedad para dejar atrás nuestros años más oscuros y construir, entre todos y todas, un futuro mejor”, sostuvo Massa.

En este sentido, el titular de Economía destacó que en la Argentina se viven “tiempos de evaluaciones sesgadas e injustas” hacia el ex Presidente y dirigente de la UCR. Por este motivo, Massa manifestó su “recuerdo y homenaje al Dr. Raúl Alfonsín por su valentía, patriotismo y compromiso inquebrantable con nuestra democracia”.