La FISFE hizo catarsis en Rafaela sobre los problemas de la industria

La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) realizó ayer una reunión de su Consejo Directivo en Rafaela, donde se actualizó la agenda sectorial con especial interés en la problemática de comercio exterior a partir de las restricciones a las importaciones, una medida adoptada por el Gobierno nacional ante la escasez de dólares. Infraestructura, energía, escenario electoral, presión impositiva y financiamiento fueron los temas que se evaluaron con mayor o menor profundidad durante el encuentro que se extendió durante una hora media en el SUM del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR).

"Lo que más nos preocupa son los problemas para importar insumos o bienes de capital", admitió el presidente de FISFE, el industrial de la ciudad de Santa Fe, Javier Martín, en un diálogo con la prensa junto al titular de la gremial empresaria local, Mauricio Rizzotto.

"La realidad industrial es común en toda la Provincia, más allá de las necesidades particulares de una región. Aquí en Rafaela tenemos una industria metalúrgica y alimenticia muy fuerte. Y en esta reunión se plantearon las dificultades que estamos atravesando en materia de comercio exterior, importación de insumos, equipos y maquinarias que resultan fundamentales para algunas cadenas de valor", explicó Martín. "Evaluamos cómo podemos, desde la Federación y a través de la Unión Industrial Argentina, continuar las gestiones que hacemos en Buenos Aires para facilitar la aprobación de las SIRA y el posterior pago de las importaciones", agregó.

Asimismo, el titular de FISFE señaló que "el nivel de actividad de la industria santafesina es variado según los distintos rubros" aunque aclaró que "lo que podemos decir es que ha venido cayendo en los primeros ocho meses del año". "Hay ramas que están más afectadas, principalmente aquellas relacionadas al mercado interno, y otras que están mejor por estar vinculadas a sectores de la economía con un dinamismo particular como pueden ser gas, petróleo y minería".

Martín sostuvo que "una industria quizás no tiene problemas de importación, pero sí lo tiene uno de sus proveedores por lo que de una u otra manera se resiente su actividad entonces, en este contexto, vemos un final de año complejo, es probable que la caída del nivel de producción siga hasta fin de este 2023".

Consultado respecto al escenario electoral signado por un balotaje donde compiten dos modelos muy distintos, Martín expresó que "la FISFE no tiene bandería política pero sí una decisión de defender la industria nacional, es decir estamos a favor de un Estado nacional que promueva un modelo de industrialización del país, convencidos de que la única solución para bajar los niveles de pobreza es con más desarrollo, con más empleo, y para eso necesitamos una industria fuerte y competitiva". "Necesitamos una política de Estado integral para fortalecer la industria. No es lo mismo que se abra la importación indiscriminada de productos a que se proteja la industria nacional. Todos los países del mundo están protegiendo su trabajo y su valor agregado, lo hacen en Europa y en Estados Unidos, por eso la Argentina debe ser inteligente, no abrir su economía a lo loco, hemos tenido experiencias pasadas que terminaron muy mal, con un 30 por ciento de aparato industrial destruido, índices de desempleo de dos dígitos. No queremos volver a esa foto, por el contrario queremos un gobierno que nos ayude a crecer como industria", afirmó.

Con respecto a cuántas empresas debieron frenar su producción por falta de insumos importados, el presidente de FISFE puntualizó que es "difícil de estimar porque en la mayoría de los casos no son interrupciones totales, esto es que se reduce la producción en alguna línea o un producto específico". De todos modos, reconoció que "hemos tenido una automotriz radicada en la Provincia que ha tenido que parar dos semanas por falta de insumos" en referencia a General Motors.

Por su parte, Rizzotto destacó "la importancia de estas reuniones regionales que FISFE realiza en toda la geografía provincial porque permite abordar la agenda general de la entidad y también otros temas más locales y específicos de una zona" a la vez que "entre todos es más fácil buscar soluciones a los problemas comunes".

En la misma línea, el dirigente de FISFE, Mariano Ferrazini, resaltó que "es esencial visitar las distintas regiones de la Provincia, en este caso venir a Rafaela nos permite reencontrarnos con dirigentes y empresarios, hablar de la situación y definir acciones para gestionar en defensa de la industria".

En la agenda se abordó el estado de la obra de reconversión de la Ruta 34 en Autovía y la obra Ruta Segura que se ejecuta en la traza de la 70. "Hay preocupación por todo lo que falta", admitió un empresario local.

Al encuentro asistieron los vicepresidentes de la entidad provincial, Víctor Sarmiento y el rafaelino Adolfo Hartmann entre otros, así como también el director Ejecutivo del CCIRR, Iván Acosta, y el secretario de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, Diego Peiretti.