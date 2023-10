No hay paro de municipales al dictarse la conciliación

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria con un plazo de 15 días en el conflicto entre el SEOM y los 49 municipios y comunas de su jurisdicción sindical, por lo que se suspendió el paro de 48 horas que estaba previsto para hoy y mañana ante la falta de acuerdo salarial.

"Sí, aceptamos la decisión del Ministerio y hemos sido convocados a una audiencia para este miércoles a las 11:30 en la ciudad de Santa Fe junto a siete representantes de los municipios y comunas con los que discutimos la paritarias de los 3.000 trabajadores municipales que están afiliados a nuestra organización", explicó el titular del SEOM, Darío Cocco. "Tenemos 15 días para resolver las diferencias. Sino hay acuerdo este miércoles, seguramente habrá otras reuniones para alcanzar una propuesta por consenso. Nuestro objetivo es lograr lo más rápido posible el aumento que queremos para que lo puedan cobrar los compañeros en medio de un escenario inflacionario muy complejo", agregó.

La resolución del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, a cargo de Juan Manuel Pusineri, se conoció ayer poco antes del mediodía cuando todos los trabajadores del Municipio rafaelino preguntaba al gremio y en las distintas oficinas del edificio de gobierno si se ratificaba o no el paro de 48 horas.

"No sabemos qué va a pasar, es difícil que hoy los presidentes comunales y los intendentes acepten pagar el aumento cuando hace tres días hicimos un paro ante su negativa de convalidad el pedido del SEOM", dijo un empleado del subsuelo municipal ayer por la mañana antes de que se dicte la conciliación, cuando la incertidumbre se había instalado en todas las oficinas. "¿Venimos o no venimos a trabajar?", se preguntaba un compañero de la misma oficina.

Cocco anticipó que "en caso de no llegar a un acuerdo en estos 15 días, las acciones gremiales que teníamos programadas para este martes y miércoles se podrán implementar una vez vencida la conciliación". De todos modos, se mostró confiado de que los intendentes y presidentes comunales entiendan que los trabajadores no deben ser la variable de ajuste ante una inflación de dos cifras mensuales.

El SEOM, que tiene 3.000 afiliados que trabajan en 49 municipios y comunas de tres departamentos, entre ellos Rafaela, reclamó un aumento del 22 por ciento para el mes de octubre con el argumento de que entre enero y septiembre la inflación acumulada es del 102 por ciento, mientras que los aumentos otorgados al personal en el mismo período asciende al 80%. "Los salarios pierden 22 puntos respecto a la inflación", había dicho Cocco la semana pasada antes de una cumbre de la Mesa Territorial, que se realizó el miércoles.

La postura de intendentes y presidentes comunales fue ofrecer una suba salarial del 15 por ciento, es decir 7 puntos por debajo de las pretensiones del sindicato. Incluso se destacó que la paritaria provincial que negocia la Festram (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales) cerró con un aumento del 13% para octubre. "Nosotros ofrecemos incluso dos puntos adicionales de lo que fue el acuerdo salarial firmado por la Festram en la paritaria provincial de los municipales. Estamos haciendo un esfuerzo, pero lamentablemente no lo aceptaron", indicó un presidente comunal a este Diario.

Ante la falta de acuerdo en aquella reunión de la Mesa Territorial del miércoles pasado, el jueves un paro total en los 49 gobiernos locales. Por ahora, todo continuará con la mediación de los funcionarios del Ministerio de Trabajo.

Mientras tanto, la Municipalidad de Rafaela pagará hoy el salario a sus empleados con un incremento del 13%, tal como cerró la paritaria que aceptó la Festram.