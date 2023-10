La "Crema" le ganó a Defensores de Belgrano y mantiene viva su ilusión de volver a Primera

Lo jugó como una verdadera final y sin tener en cuenta la ventaja deportiva. Tuvo que transpirar. Necesitó de un error del fondo rival para llegar al gol. Pero Atlético de Rafaela no deja de ilusionar a sus hinchas. La 'Crema' le ganó 1-0 a Defensores de Belgrano y avanzó a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional.



El conjunto albiceleste se impuso gracias al gol de su máximo goleador Claudio Bieler, a los 22 minutos del segundo tiempo.



Ahora, los dirigidos por Ezequiel Medrán esperan por saber quién será su próximo rival y no lo sabrán hasta tanto no se resuelva la serie entre Quilmes y Gimnasia de Mendoza, encuentro que igualaban 0 a 0 cuando fue suspendido por agresión al arquero Brian Olivera. Los mendocinos, si es que avanzan, o Estudiantes de Río Cuarto, que eliminó a Mitre de Santiago del Estero, los posibles contrincantes.



En cuartos de final se juega a doble partido definiendo en la cancha del mejor posicionado en la tabla general, que también tendrá ventaja deportiva.



En el trámite del juego, Atlético terminó siendo un justo ganador. Sin ser arrollador ante su rival, lo supo llevar y aprovechó al máximo un error del fondo de Defensores para ponerse arriba en el marcador. Convicción, oportunismo y confianza, fueron las principales virtudes que tuvo el conjunto de Ezequiel Medrán.

A los 4 minutos y luego de una buena acción personal de Luna, Atlético tuvo la primera con Lago, pero su remate se fue por arriba. Un minuto después Bieler y un cabezazo que contuvo sin problemas el 1 rival.



La 'Crema', que tenía bien estudiado al 'Dragón', presionó en cada intento de salida prolija desde el fondo y ello le dio sus frutos. Primero tuvo una muy clara Torres pero el arquero rival salió rápido a achicarle los espacios. Luego, Luna se lo perdió solo, de frente al arco.



En 25 la visita tuvo una clara en los pies de Ezequiel Aguirre, que se metió entre los centrales, y definió apenas desviado ante la salida de Peano. Sobre los 34 un remate de Lago que buscó el ángulo inferior derecho del arco de calle Víctor Manuel pero se fue apenas afuera.

En el complemento y antes de cumplirse el minuto de juego el que avisó fue otra vez Lago, que metió un remate a la 'ratonera' y tapó de gran manera el portero visitante. A los 12, cuando todo era de Atlético, el 'Taca' Bieler metió un cabezazo en el palo; y unos minutos después el delantero de Vera iba a tener su revancha. Laméndola presionó y le complicó la recepción a Pietrobono, que en el apuro la dejó corta y al borde del área, servida para Bieler, que no perdonó y abrió el marcador para poner el 1-0 a los 22 del complemento.



Sobre los 25 la visita tuvo por intermedio de Aguirre una llegada clara pero Peano desactivo las alarmas con una gran intervención,

Ya en el cierre del cotejo, con un 'Dragón' yendo en busca de la heroica aparecieron los espacios y Atlético lo tuvo en un par de ocasiones como para liquidarlo pero falló en la definición .



Ganó Atlético. Avanzó a la segunda etapa del Reducido. Mostró una buena y convinsente imágen ante su gente, que en la fría noche de lunes, se fue ilusionada expectante de conocer lo que se viene.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Marcos Peano; 4-Ayrton Portillo, 2-Fabricio Fontanini (c), 6-Agustín Bravo y 3-Gabriel Risso Patrón; 11-Federico Torres, 5-Facundo Soloa, 8-Matías Fissore y 7-Manuel Ignacio Lago; 10-Alex Luna; 9-Claudio Bieler. Suplentes: 12-Mayco Bergia, 13-Gastón Tellechea, 14-Matías Olguín, 15-Lisandro Merlino, 16-Thobías Arévalo, 17-Matías Valdivia y 20-Gino Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.



DEFENSORES DE BELGRANO: 1-Ignacio Pietrobono; 4-Ezequiel Bonacorso, 2-Nicolás Del Grecco, 6-Rodrigo Moreira y 3-Fabián Sánchez; 10-Agustín Benítez, 5-Juan De Tomasso, 8-Ignacio Gutiérrez y 11-Patricio Moyano; 7-Ezequiel Aguirre y 9-Nicolás Benegas. Suplentes: 12-Lautaro Petruchi, 13-Eros Medaglia, 14-Máximo Levi, 15-Dardo Torres, 16-Lautaro Formica. DT: Carlos Mayor.



Gol en el segundo tiempo: 22m Claudio Bieler (AR)

Cambios ST: Inicio: 18-Nicolás Laméndola x Torres (AR), 8m 20-Mauro Molina x Gutiérrez y 19-Maximiliano Cerato x Moyano (DB), 30m 17-Fernando Chávez x Benítez (DB) y 19-Nazareno Fúnez x Luna (AR), 38m 18-Camilo Machado x Sánchez (DB).



Incidencia: 44m ST expulsado Nicolás Benegas (DB).



Amarillas: Fabricio Fontanini, Marcos Peano, Gabriel Risso Patrón, (AR); Nicolás Benegas, Fernando Chávez, Ezequiel Bonacorso (DB)



Árbitro: Juan Pafundi.

Asistentes: Ariel Scmie y Mariano Ascenzi.

Cuarto árbitro: Gabriel Araujo.