El gremio de ATILRA celebró el 80º aniversario de la Seccional Rafaela

La Seccional Rafaela de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA), conducida por Domingo Possetto, celebró ayer su 80 aniversario con un acto realizado en su predio social y deportivo al que asistieron integrantes de la actual Comisión Directiva, jubilados, trabajadores y trabajadoras, empresarios del sector e invitados especiales. "Gracias a todos por venir, estamos muy felices de festejar los 80 años de nuestra Seccional que basa su acción en valores como la solidaridad y la fraternidad, en la defensa de los intereses y los derechos de los compañeros", subrayó Possetto, quien asumió como secretario General en 1990.

En la actualidad, las industrias lácteas que funcionan en la jurisdicción del gremio con sede en Rafaela emplean a más de 1.500 trabajadores, lo que refleja la importancia del sector en el centro de una de las cuencas lecheras más importantes de Sudamérica.

"Nosotros tenemos tres décadas de conducción de la organización por decisión de los trabajadores y trabajadoras de nuestra jurisdicción y en realidad cuando comenzamos en esta zona, en esta Seccional Rafaela, era muy reducido el ámbito de trabajo que tenía nuestra organización, pero hoy nos damos cuenta que, por ejemplo, se compraron tres terrenos linderos a la casa central, tenemos un gran camping, una subsede en Ramona totalmente instalada. Hemos generado una farmacia donde la gente puede llegar con precios mucho más accesibles a los medicamentos y eso tiene que ver con el rol del dirigente gremial", sostuvo Possetto a modo de balance sobre el crecimiento registrado desde 1990.

Asimismo, el dirigente consideró que "desde 1990 conducimos esta Seccional, nos apoyaron cada vez que fuimos a elecciones; en aquel tiempo era una organización muy pequeña, pero a lo largo de estos años hemos podido crecer significativamente: y este patrimonio que hoy tiene nuestra organización no es del secretario General sino de todos los hombres y mujeres que se desempeñaron y se desempeñan en la industria lechera".

Al hacer un repaso de la historia, durante el acto se destacó que "en la década del 40 Rafaela era el epicentro de una vasta cuenca lechera regional con una de las fábricas lácteas más imponentes que haya existido en Sudamérica, Las Colonias que poseía un conglomerado de cremerías distribuidas en toda la región que le proveían la materia prima para sus productos". "Es bueno repasar este trozo de la historia que hoy nos permite festejar el gran nacimiento de ATILRA hace 80 años, allá por 1943 cuando el espíritu de un grupo de dirigentes que entendieron que los trabajadores lecheros necesitaban una representación real, fuerte y comprometida, lo cual hizo surgir a esta organización sindical, una de las más importantes del país", agregó.

Al referirse al escenario actual donde la inflación obliga a ajustar los salarios, Possetto remarcó que las negociaciones con la industria permiten mantener el poder de compra. "ATILRA tiene la satisfacción de decir que actualmente logró que los salarios estén a la par de la inflación, lo que potencia el rol del sindicato", sostuvo en el discurso que brindó desde el escenario, acompañado por sus compañeros de Comisión Directiva que luego le entregaron un reconocimiento.

"Discutimos permanentemente con los gerentes de Recursos Humanos de las empresas de nuestra región. Pero es una relación constructiva mediante la cual buscamos soluciones a los problemas de los compañeros. Lo podemos hacer porque funcionan las instituciones de respaldo, como el Ministerio de Trabajo o los juzgados laborales", expresó el titular de la Seccional local en diálogo con la prensa. "Más allá de las tensiones lógicas que a veces se dan, hay que reconocer al sector empresario el esfuerzo que realiza para cumplir con el pago de los salarios", valoró.

Después Possetto agradeció a sus compañeros de Comisión Directiva, al cuerpo de delegados de cada una de las fábricas, a las empresas y en especial a las autoridades del Consejo Directivo Nacional que encabeza Héctor Etín Ponce. "No hay otra forma de defender los derechos sino es a través de la unidad de los hombres y mujeres que representen el mismo interés colectivo. 8 horas de vida en una fábrica es un tercio de la vida de una persona, por eso es fundamental que en esos lugares donde se genera la historia del compañerismo y se fomenta día a día el común denominador de entender que la defensa del interés común está siempre en primer lugar", se destacó en la misma línea durante el acto.

El dirigente resaltó además a la Asociación Mutual de Trabajadores Lácteos 1º de Mayo, que permitirá aumentar la vinculación económica de la organización y favorecer a los afiliados y afiliadas. "Tenemos una oportunidad extraordinaria a través de la Mutual 1º de Mayo para que la Seccional pueda fortalecer sus vínculos económicos y proyectarse hacia todos los afiliados, afiliados y la comunidad en general", dijo.

Finalmente, Possetto señaló la "feliz coincidencia de este aniversario de ATILRA con los 40 años que se cumplen de las elecciones de 1983 con las que el país comenzaba a recuperar la democracia, que nunca se debió haber interrumpido". "Hace 40 años que tenemos democracia y hace 80 años que tenemos a ATILRA en Rafaela, por lo tanto nos pone muy felices y nos permite proyectarnos para lo que viene, en beneficio de la juventud", agregó. Y agradeció también a su familia "porque me acompañó muchísimo en estos más de 30 años de labor en el gremio".