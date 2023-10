San Lorenzo igualó con Sarmiento

San Lorenzo no pudo con Sarmiento e igualó 0-0 en el cotejo disputado en el Estadio Eva Perón, por la fecha 11 de la zona B de la Copa LPF y con este resultado alcanzó diez fechas sin sumar de a tres puntos en el torneo local con ocho igualdades y dos derrotas en el proceso.

El encuentro entre los dos equipos con rachas sin victorias más largas en el torneo terminó como era esperado, con un empate y la extensión de esas seguidillas de partidos sin triunfar sobre sus adversarios. El Verde de Junín, que contó con el debut de Facundo Sava como su nuevo entrenador debido al alejamiento de Pablo Lavallen, empezó con dos disparos consecutivos que se estrellaron en el travesaño; sembrando una ilusión en sus hinchas que finalmente no pudo cosechar.

El Ciclón niveló el trámite del encuentro y contó varias oportunidades para romper el cero que todas terminaron en las manos de José Devecchi, que nuevamente fue figura y esta vez ante el equipo dueño de su pase dado que su estadía en Sarmiento es a préstamo desde Boedo.

Con este nuevo empate, el equipo de Rubén Darío Insua permanece en la undécima plaza con solo once unidades y sigue su racha sin conocer la victoria siendo que esta se dio en la primera fecha en su visita a Lanús. En cuanto a la tabla anual, la gran cantidad de puntos perdidos en el camino no le alejó de la lucha por meterse en la Copa Libertadores 2024 dado que se encuentra con 57 puntos a a solo uno de distancia de Rosario Central.



OTROS ENCUENTROS. ZONA A: Talleres 0 - Banfield 0, Huracán - Barracas Central. ZONA B: Lanús 2 - Belgrano 0, Platense 0 - Newell's 0. HOY: 19hs Tigre - Godoy Cruz, 21hs Central Córdoba - Unión. MAÑANA: 20hs Defensa y Justicia - Racing.