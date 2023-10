Rafaela Impulsa, un programa que ayuda a realizar sueños

El intendente Luis Castellano recibió ayer en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela a emprendedores y emprendedoras que podrán concretar sus proyectos particulares, a partir del acceso al crédito que otorga el programa Rafaela Impulsa. El mandatario dialogó con cada uno de ellos y ellas y conoció, en primera persona, cuáles son los desafíos en los cuales se encuentran embarcados y cómo el Estado se hizo presente para acompañar esos verdaderos sueños.

Junto al intendente estuvieron el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero; el coordinador de la Oficina de Empleo, Juan Ruggia e integrantes del equipo Rafaela Impulsa.

“Rafaela Impulsa no es solamente una política pública de créditos sino que ayuda a concretar sueños”, afirmó Juan Ruggia. El coordinador indicó que “son 275 créditos otorgados desde el año 2014 y hoy hicimos la entrega de 8 por casi 6 millones de pesos”. Asimismo, mencionó que casi el 75 por ciento de estos créditos otorgados a lo largo de casi 10 años han podido devolverse” y destacó “que el dinero devuelto va a un fondo desde el cual se vuelven a financiar nuevos créditos”.

Ruggia expresó que “en una coyuntura económica compleja del país, seguir apostando a la generación de emprendimientos, que a la vez generan nuevos puestos de trabajo genuinos, para nosotros, como Estado Municipal, es una satisfacción enorme”.

“Apostamos a que esto tenga continuidad ya que es una política de Estado desde hace mucho tiempo y, a su vez, se suma a un conjunto de otras políticas para emprendedores -como por ejemplo Rafaela Emprende, que este año cumplió 15 años-. Estaremos expectantes de que eso ocurra”, manifestó.



ESFUERZO Y APOYO PARA

CUMPLIR UN SUEÑO

Por su parte, Martín comentó de qué se trata su emprendimiento: “Con el esfuerzo de mi familia fuimos comprando maquinaria y la idea es instalar una panadería”.

El emprendedor detalló: “Hicimos una galería en donde va a funcionar la parte de producción, compramos la maquinaria, pero me faltaba terminar el cielorraso y terminar de armar el horno. Me faltaba ese impulso para terminarla de allá, para poder habilitarla, la panadería”.

Con respecto a la importancia de contar con un programa como el Rafaela Impulsa, dijo: “Es una ayuda impresionante. Nosotros estamos muy agradecidos con la Municipalidad y con todo el equipo porque nos dieron ese pequeño impulso que nos faltaba para poder arrancar”.