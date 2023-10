El proyecto que surgió del programa "Concejo Joven" recibió despacho

Con varias ausencias en el recinto, cerca de las nueve de la fría mañana del lunes se dio comienzo a la reunión de comisiones del Concejo Municipal. Uno de los proyectos fue de resolución presentado por el bloque oficialista, que hace referencia al tema propuesto por los alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 654 "Dr. Nicolás Avellaneda" en la primera sesión de Concejo Joven que se llevó a cabo el 18 de este mes.

A través de esa iniciativa, se solicita al Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe analice la factibilidad para implementar el servicio de copa de leche en la escuela porque “el 39, 1% de los y las estudiantes no siempre tiene la posibilidad de llegar a almorzar en su casa, mientras que el 35,9% no puede hacerlo directamente debido a la distancia y el horario restringido con que cuentan para trasladarse de la escuela a su hogar”.

En la sesión de Concejo Joven, y según lo había informado este diario, los chicos habían defendido su pedido expresando que, al ser una escuela de doble turno, muchos de ellos no tienen tiempo de almorzar en sus casas o no cuentan con los recursos económicos para comprar comida todos los días. "Hay días que comemos en la escuela, en el horario de clases la profesora misma nos da un tiempito para almorzar porque si no, no llegamos", habían manifestado.

El director del establecimiento escolar Leandro Almeida, por su parte, ya envió el pedido al Ministerio de Educación de la Provincia, por lo que el proyecto de resolución del Concejo se unirá a tal solicitud. Al respecto, habló la concejal oficialista Valeria Soltermam diciendo: “Esto hace un poquito más de fuerza al pedido, porque ya lo presentó en la Provincia el director. Tomó el proyecto que hicieron los chicos en la primera sesión de Concejo Joven, fue aprobado por mayoría, y Leandro aprovechó la oportunidad para presentarlo ante el gobierno provincial. Así que este proyecto de resolución acompañaría el pedido que ya elevó el director de la escuela”.



MÁS PROYECTOS

También se trató el proyecto de ordenanza presentado por el concejal del Frente Progresista Lisandro Mársico, en el que se solicita ampliar la Zona de Establecimiento Controlado (ZEC) para vehículos automotores sobre calle 9 de Julio, entre las calles Las Heras y Bv. Santa Fe. En su considerando se lee: “Que la misma fue avalada por firmas de los vecinos frentistas, alegando la necesidad de rotación de vehículos, lo cual resulta más beneficioso para los comercios ubicados en ese sector. Que, habiendo transcurrido un plazo prudencial, sin llevarse a cabo la petición y ante reiterados reclamos de quienes poseen su vivienda o comercio en el sitio de referencia, es que se ingresa la presente normativa”. Así, en esta nueva ordenanza, se solicita la modificación del inciso “n” del artículo segundo de la N° 4695, quedando especificada la zona antes mencionada.

Otro proyecto de ordenanza se refiere a la aceptación y agradecimiento de la donación de dos fracciones de terreno propiedad de Daniel Juan Barberis Bainotti y Marcela Rita Barberis para ser destinadas a la prolongación de calles J.B. Justo y Gral. J. P. López (ambas desde calle A. Jauretche y 29m hacia el Oeste) ubicadas en parte de la Concesión 293 de esta ciudad. En su artículo 4°, se afirma que “la Municipalidad de Rafaela tomará posesión de las fracciones donadas y descriptas en el artículo 1º, a partir de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza”.

Por otro lado, se leyó una nota proveniente de la Escribanía Peretti, en la que se solicita se adjunte el plano a la ordenanza promulgada en el año 2016 sobre la venta que la Municipalidad de Rafaela había hecho a la firma Limansky S.A. de calles ubicadas en la concesión N°214 de la ciudad, en el interior de la planta industrial ubicada frente a la Ruta 34. En el artículo 1° de dicha ordenanza, se habla de un croquis que forma parte de la misma, el que, por omisión, nunca fue anexado. Por tal motivo, y para poder dar curso al trámite de adquisición por parte de la firma, se estableció una modificatoria de la ordenanza vigente para que se anexe el plano correspondiente.



ESPACIOS VERDES

El bloque de Juntos por el Cambio solicitó -a través de una minuta de comunicación- que se lleve a cabo la instalación de algún tipo de recipientes para mantener la limpieza del espacio verde situado entre las calles Las Magnolias y Los Cardos. En el mismo se adjuntan dos fotografías, una con la señalética del nombre de las calles, y otra con dos bolsas de basura que están colocadas directamente en el césped y contra un árbol.

En los fundamentos se resalta que “un entorno limpio promueve la salud mental y física de las personas y es imprescindible concientizar a las personas sobre la importancia del cuidado el medio ambiente y la responsabilidad individual en la conservación de estos espacios”. Al respeto, el concejal Mondino expresó que “estos son reclamos que continuamente llegan de ese barrio; yo me junte con los vecinos que viven alrededor de la plazoleta, y la discusión se da en que fines de semana tras fines de semana se llena de gente que va pasar el día, la tarde, y luego queda un montón de residuos. Esto ya lo habíamos visto, y estaba la disyuntiva de que si poníamos esto incentivábamos a que el lugar sea más concurrido, o se desalentaba la idea. Yo lo que creo es que eso no va a pasar, la gente va a seguir yendo por más que lo incentivemos o no. Lo que entiendo que nos piden los vecinos de todos esos sectores residenciales, es que en el mientras tanto hagamos algo. Me parece que, al instalar tachos de residuos, por lo menos les damos el mensaje de que antes de irse, dejen el lugar ordenado, sino la queja de los vecinos será permanente y es entendible”.

En este sentido, Mársico consideró que es necesario pensar en el largo plazo, pero que el proyecto sería una solución pronta al problema que plantean los vecinos. Por su parte, la concejal Alejandra Sagardoy expresó que se trata también de "reeducar a la gente para que arroje la basura donde corresponde". “Tenemos la ley de Educación Ambiental que también hay que aplicar. Tenemos que trabajar de manera articulada y entre todos”, indicó.