Producciones santafesinas se estrenarán en los festivales de cine de Mar del Plata y Estonia

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Industrias Culturales, mediante su Comisión de Filmaciones, acompaña a la casa productora rosarina Pez Cine, que estrenará “Vera y el placer de los otros” en el Tallinn Black Nights Film Festival – PÖFF de Estonia y en el 38ª Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde también se proyectarán las producciones santafesinas “La mujer hormiga” y “Un zorro”.

La película “Vera y el placer de los otros” (2023) es la ópera prima de ficción de los directores Federico Actis y Romina Tamburello, quienes luego de participar con sus cortometrajes “Los Teleféricos” y “Rabia” (respectivamente) en festivales internacionales como Rotterdam, Guadalajara y el Short Film Corner de Cannes, comenzaron a desarrollar este proyecto junto al productor Santiago King de la casa productora Pez Cine.

El proyecto fue premiado en la 9na. Edición del Concurso para Desarrollo de Largometrajes Raymundo Gleyzer del INCAA, y en Desarrollo de Largometrajes del Plan de Fomento Industrias Creativas que otorga el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. En 2022 participó de Pulsar Santa Fe Mercado de la Industria Audiovisual Santafesina en la categoría WIP, donde obtuvo el premio de Traducción y subtítulos; y en 2023 en la categoría Circulación en Pulsar Santa Fe.

Se trata de una coming of age protagonizada por Luciana Grasso e Inés Estévez, que se estrenará mundialmente el 8 de noviembre de 2023 al haber sido invitada al 27 ̊ Festival de Cine Black Nights de Tallin, en Estonia, en la competencia oficial de Óperas Primas. Luego, el 10 de noviembre tendrá su estreno Internacional al ser invitada por el 38 ̊ Festival internacional de Cine de Mar del Plata en la Competencia Oficial Argentina. Su estreno comercial en Argentina está previsto para abril de 2024. “Para nosotros es muy importante que ambos estrenos sean dentro de estos dos festivales tan prestigiosos”, explican desde Pez Cine.

Asimismo, el 10 de noviembre en el Festival de Mar del Plata se estrenará “La mujer hormiga” (2023), segunda película de la directora santafesina Betania Cappato, codirigida con Adrián Suárez y producida por Rita Cine, que también forma parte de la Competencia Oficial Argentina. Fue ganadora en categoría Producción 2019, y en el rubro Post-Producción en la convocatoria del Plan Fomento 2020; y se filmó en la ciudad de Santa Fe, Arroyo Leyes y Cayastá.

En tanto, en la categoría Funciones Institucionales – Historias Breves de jóvenes realizadores, el 8 de noviembre se proyectará “Un zorro” cortometraje de Gastón del Porto, con producción de Baltasar Albrecht que fue filmado en las locaciones de Colastiné Norte y la ruta 70 a Empalme San Carlos-Esperanza (Santa Fe).



VERA Y EL PLACER DE LOS OTROS

Desde Madrid, la directora Romina Tamburello describió el proceso de distribución de la película: «En 2022 quedamos seleccionados en la sección Films in Progress de Ventana Sur que nos conectó con la distribuidora alemana MAPPEAL World Sales, la cual nos llevó al Festival de Cine de Toronto y luego nos lleva al Festival Tallinn Black Nights en Estonia».

Además expresó: «Es una película que habla sobre el derecho al goce. Trata sobre una adolescente que le alquila un departamento a otros para que tengan sexo. Al principio lo hace por el dinero, luego se da cuenta que le gusta escuchar el placer ajeno y empieza a ir por el placer propio para encontrarse en esa búsqueda. Tanto el espectador como los directores la acompañamos, considerando que no hay una visión moral sobre el goce y cada uno tiene que ir detrás de lo que le interesa sexualmente».



SOBRE POFF

PÖFF es el festival de cine más grande del norte y este de Europa. Desde 2014 es uno de los 15 festivales de cine de categoría A del mundo, reconocido por la prestigiosa Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Cine. A la misma categoría pertenecen los festivales de cine de Venecia, Cannes y Berlín.

Cada año, el programa del festival incluye aproximadamente 250 largometrajes y 300 cortometrajes de todo el mundo: es un verdadero festival de cine que en noviembre atrae a más de 1500 invitados extranjeros a Estonia y reúne aproximadamente 80 mil visitas.



38 EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE DE MAR DEL PLATA

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se encuentra entre los quince festivales del mundo calificados como “Clase A” por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF); categoría que comparte, entre otros, con Cannes, Venecia y San Sebastián, además de ser el único en su clase en Latinoamérica.

Esta 38 edición, que se realiza del jueves 2 al domingo 12 de noviembre, conmemora los 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina, y está dedicada a celebrar la conquista de la democracia por parte de nuestro pueblo, y el rol del cine en los esfuerzos colectivos para que nunca más se apaguen nuestras historias.

Cuenta con siete secciones competitivas oficiales: Competencia Internacional, Competencia Latinoamericana y Competencia Argentina –estas divididas entre cortos y largometrajes–, Estados Alterados y En Tránsito / Work in Progress (WIP). La programación se completa con varias secciones como Autoras y Autores, Retrospectivas, Trayectorias, Homenajes y Hora Cero, entre otras.