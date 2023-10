Carmen Barbieri debutó con su programa de TV

Carmen Barbieri mudó su programa Mañanísima de Ciudad Magazine a eltrece y tuvo un debut en el que no faltó nada. Para su ingreso al estudio, prepararon un musical con bailarines, con plumas y con la conductora cantando el tema musical del programa.

Tras la presentación del musical, mostraron un compilado con grandes momentos televisivos de Carmen en ciclos anteriores ya que ella es una de las precursoras de los ciclos de entretenimiento matutinos. “No estoy nerviosa. Entonces tengo nervios de no estar nerviosa”, bromeó la conductora al comenzar su programa y luego aseguró que se siente muy feliz por pasar al aire, tras tres años haciendo su programa en el cable: “¡Estoy muy feliz de estar en eltrece todos los días a las 9 de la mañana!”.

“Vine con el abanico porque no me siento un poco bien… ¡y se desmayaba”, bromeó después, recordando aquel momento en el que cayó desmayada al piso en pleno programa.

Su invitada para el primer programa fue, nada más y nada menos, que Moria Casán. Barbieri Le dio las gracias por haber ido y por haberse levantado tan temprano, pero la One le respondió que “los artistas tenemos que apoyar a los artistas”.

En Mañanísima la acompaña un grupo de panelistas integrado por: Diego Ramos, Estefi Berardi, Majo Martino, Lucas Bertero, Ricardo Canaletti, Guillermo Capuya y Hugo Lescano.

Quien apareció por videollamada fue su hijo Fede Bal, que se encuentra en México. "¡Qué linda estás, mami! Qué orgulloso estoy de vos", le dijo el actor y conductor, quien remarcó que el de ahora es "el mejor equipo". NA