Ben Hur prepara la defensa y ya piensa en Juventud

Lógicamente no fue la manera esperada en barrio Parque para el comienzo del Regional Amateur. No poder jugar el domingo en Arocena el encuentro ante el local 9 de Julio por la decisión del árbitro Luciano Tibolla, de Alcorta, debido a la presencia de algunos hinchas visitantes en el estadio y la imposibilidad de brindar seguridad por la Jefa del Operativo -de seis efectivos- contratados al efecto, obliga a estar pendiente de un tema que no se preveía.

Recordemos que el reglamento es claro, en el sentido que el punto 10.1 menciona que "No está permitido el ingreso de público visitante y/o neutral. La delegación visitante podrá estar integrada de la siguiente manera: veinte (20) jugadores, siete (7) miembros del cuerpo técnico, dos (2) miembros de utilería, un (1) delegado y veinte (20) directivos".

A priori, no correría peligro la posibilidad de pérdida del encuentro en el escritorio pero el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, sin dudas que puede aplicar una multa o fuerte advertencia a la entidad rafaelina de cara al futuro. Igualmente se correrán primero los tiempos de descargos y seguramente en un par de semanas habrá certezas, esperando para ver cuándo se podrá disputar.

La BH seguramente en su defensa mencionará que los hinchas se retiraron pacíficamente una vez que fueron observados y que fue decisión de la autoridad policial no brindar seguridad, en una cancha que indudablemente tiene importantes falencias en cuanto a infraestructura.

De tal manera, el debut benhurense en el Regional será el domingo a las 20 en el estadio Néstor Zenklusen, recibiendo a Juventud. El equipo de Esperanza derrotó el domingo como local a Argentino de Franck por 2 a 1.