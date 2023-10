En el Federal A serán sólo dos descensos

El Consejo Federal no podía ser menos en cuanto a cambiar sobre la marcha los reglamentos de los torneos, como ocurrió con las categorías superiores en cuanto al tema de quienes la debían perder por ocupar el último puesto en sus respectivos certámenes.

En el Federal A finalmente serán dos los descensos y habrá partidos desempates para definir quienes perderán la categoría. Los mismos se disputarán el domingo 5/11 a las 17 y serán Juventud Antoniana (Salta) vs Sportivo Peñarol (San Juan) - en Güemes de Santiago del Estero - y Gimnasia (Concepción del Uruguay) vs Liniers de Bahía Blanca, en la cancha de Sportivo Las Parejas. Los encuentros se disputarán con público de ambos equipos y cada parcialidad tendrá 2500 entradas a disposición.

Cabe recordar que Juventud Antoniana fue el último de la Zona 4 que tuvo a 9 de Julio, que culminó su participación el domingo en Formosa por esta temporada, y Gimnasia estuvo en la Zona 3 donde Unión de Sunchales logró la permanencia al derrotar por 1 a 0 a Defensores de Pronunciamiento, con gol de Gonzalo Hansen.