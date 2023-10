Hockey: se definieron los finalistas en la FOSH

Se definieron los finalistas del Absoluto de primera y reserva de damas de la Zona A1 Rafaela de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped. Fue este domingo en el sintético de Sarmiento de Humboldt.

En la división superior, CRAR derrotó a 9 de Julio por 4 a 1 con goles de Guillermina Astudillo -2-, Maitena Zanabria y Milagros Alí, mientras que para el «9» convirtió Lucía Romano.

En la otra semifinal, empataron 1 a 1 Sportivo Norte y 9 de Julio de Morteros, clasificando por ventaja deportiva el equipo morterense. Los goles fueron de Luzmila Galeano para el equipo rafaelino y Tatiana Gómez para Morteros.

En Reserva, clasificaron a la final CRAR al ganarle a 9 de Julio 2 a 1 (goles de Maitena Zanabria y de Pierina Stucky para las verdes, y de Camila Bravo para las Leonas julienses), y 9 de Julio de Morteros, que empató 1 a 1 con Sarmiento de Humboldt y clasificó también por ventaja deportiva.



EN INFERIORES

El sábado se disputaron las semifinales de las categorías de divisiones inferiores por el Absoluto de la Zona Rafaela de la FOSH. La actividad tuvo lugar durante toda la jornada en el sintético del CRAR.

9 de Julio de Rafaela logró clasificar las tres categorías a las finales. En Sub 14 derrotó a CRAR por 3 a 1 con goles de Lara Molina, Emma Unrein y Delfina Palota, mientras que para el elenco Verde convirtió Agustina Contreras Keller.

En Sub 16 ante el mismo rival fue triunfo de las Leonas julienses por 2 a 1 con tantos de Paula Rojas y Emily Albarracin, mientras que Clara García convirtió para CRAR.

En Sub 12 9 de Julio venció a Libertad por 3 a 1, con anotaciones de Fiorella Buffa, Delfina Palota y Alfonsina Sola.Por otra parte, CRAR en Sub 12 le ganó a Charabones de San Francisco por 3 a 2 con goles de Ambar González y María Basso -2-.

De tal modo, las finales serán de esta manera: Sub 14: 9 de Julio de Rafaela vs. Charabones; sub 16: 9 de Julio de Rafaela vs. Charabones y sub 12: 9 de Julio de Rafaela vs. CRAR.

Tanto las finales de primera, reserva e inferiores, están previstas para el domingo venidero en nuestra ciudad.