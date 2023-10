Ben Hur y Unión de Sunchales son finalistas del Federativo U14

Este fin de semana se disputó el primer grupo de las semifinales del Federativo U14 masculino de clubes organizado por la Federación Santafesina de básquetbol. Ben Hur, ganador invicto de la zona B y que no conoce la derrota en 14 presentaciones en este certamen, y Unión de Sunchales, lograron avanzar a la gran final en el cuadrangular que se desarrolló en las instalaciones de Banco de Santa Fe, junto al local y San Telmo de Funes.

Los pibes de la BH ganaron todos los encuentros y llegan invictos a la definición del certamen provincial. Este fin de semana el Lobo se impuso en los tres partidos para quedarse con el primer lugar en la Zona “B”.

Los resultados fueron: Ben Hur 79 vs San Telmo de Funes 53; Ben Hur 69 vs Unión de Sunchales 60 y Ben Hur 95 vs Banco de Santa Fe 78. Por su parte, Unión derrotó a Banco por 69 a 51 y a San Telmo por 68 a 50.

Posiciones finales Zona “B”: Ben Hur 6, Unión 5, Banco 4 y San Telmo 3

Los equipos de la ARB esperan por dos equipos que clasifiquen de la Zona “A”. Este grupo se jugará el próximo fin de semana en Ceres, donde se enfrentarán el local Atlético Ceres Unión, Temperley de Rosario, Náutico Avellaneda de Rosario y Firmat Foot Ball Club.



PREFEDERAL

En uno de los partidos de la novena fecha del Prefederal, Libertad de Sunchales se impuso como local en la noche del domingo ante CACU de Ceres por un contundente 92 a 64. Los dirigidos por Gustavo Lucato cosecharon una nueva victoria en la Zona 5 de la Región Norte para ahora tener récord de cuatro triunfos y tres derrotas.Tomás Aldaz fue el goleador con 19 puntos.

El próximo partido de Libertad será ante Central Argentino Olímpico de Ceres, el viernes en el «Hogar de los Tigres».