Renovaron el acuerdo de los "Precios Justos"

BUENOS AIRES, 31 (NA). - Más de veinte empresas ya suscribieron los convenios para permanecer dentro del programa "Precios Justos" con productos de primera necesidad que mantendrán un sendero de aumento de 5% en noviembre y diciembre, informó una fuente oficial.

El portavoz señaló además que el proceso de reuniones se acelerará en las próximas horas para renovar los contratos voluntarios que vencen este martes 31 de octubre.

En el sector privado las expectativas eran distintas, pero tras el resultado electoral, el ministro Sergio Massa busca frenar la escalada inflacionaria con un mayor poder político.

La inflación de octubre apunta a estar en torno al 10% y la información oficial será difundida el lunes 13 de noviembre, seis días antes de las elecciones.

La última etapa de "Precios Justos" tuvo actualizaciones de 5% mensuales, pero en el mismo período la inflación sumó al menos un 30% y en consecuencia las empresas afinan las cuentas.

A modo de compensación se otorgaron beneficios fiscales y de acceso al mercado de cambios a quienes voluntariamente se sumaron al acuerdo.

Previo al inicio de las reuniones, el Ministerio de Economía publicó la resolución que extiende estas dispensas.

El programa en general incluye los rubros de consumo masivo, insumos difundidos, combustibles, medicamentos, calzado, indumentaria, línea blanca, motos, electrodomésticos y celulares y cadenas de supermercados y mayoristas y existen más de 340 empresas involucradas.

La preocupación de las comercializadoras y los consumidores es el abastecimiento.

Un relevamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), indicó que tres de cada diez supermercados de Argentina reconocen que los niveles de stock están por debajo de lo normal.

El dato sobre nivel de stock no implica necesariamente una condición de desabastecimiento, pero sí pone de manifiesto la dificultad por parte de las empresas para reponer algunos productos.

De acuerdo con el relevamiento realizado por el INDEC, en super e hipermercados de todo el país, el 31,6% de las empresas considera que su stock de productos no alcanza el volumen normal, el 61,4% asegura que no tiene mayores inconvenientes y el 7% indica que está "por encima de lo normal".

Del análisis de los datos surge que la tendencia se aceleró a partir de mayo de 2022, cuando menos del 10% de los supermercados tenían problemas en el stock.

Los números fueron empeorando con el correr de los meses y en los últimos informes se volvió normal ver el indicador por encima del 30%.