Sensaciones y sentimientos

ESCRITURA. EL ENCANTO DEL PRIMER TEXTO





Por Hugo Borgna



Es una especie de primer amor; o mejor, un recién nacido. Más todavía: se lo ama tanto, tal vez porque aún no sabe expresarse claramente.

Tienen -y a veces conservan por mucho tiempo- el dulce encanto de los iniciales recuerdos. Porque nacen desde el alma.

Los textos recién escritos reciben todo el amor de sus creadores, al punto que ellos suponen que del modo en están escritos corregirlos constituye una especie de pecado del cual ya no se vuelve puro. Y la función de la química, se sabe, no es la de producir milagros.

Los casos más concretos y situaciones personales, en donde habita la impecable imperfección, están en los talleres literarios, esos sitios donde se originan los universos más inesperados a partir de semillas idiomáticas con fuertes raíces de respeto hacia el hecho creativo.

Es común que concurra gente que produce escritos con distintos intereses y antigüedades; desde los temerosos de la más mínima mirada crítica que se les podría dirigir, hasta los orgullosos de su hijo de papel, que los perciben ya como obra inmortal. En los dos casos estará allí, vanidoso de sus méritos, el primer texto, sitio desde donde partirán -o no- las correcciones y pulido final en busca de las ramas, ya que el árbol originario se percibe en todo momento, reclamando atención a las palabras, y puede ser también que pajaritos celebren el nacimiento piando sílabas rimadas en “si”.

La psicología participa de muchas maneras del acto creativo buscando justificar y poner en sitio las ideas y afirmaciones escritas. Pero debe esperar con paciencia su turno: no es bueno que el resultado de la inspiración libre reciba la mirada severa de la pura ciencia. Las sensaciones, verdades ocultas del ser íntimo, tienen prioridad de paso porque son débiles y desprotegidas. Para decirlo en menos palabras, no es necesario determinar siempre qué es lo que quiso decir cada autor mediante ese laberinto -deliberadamente sin claves- que ha creado. La imperturbable lógica le hará aterrizar con más o menos suerte, en el idioma que, al igual que la paloma, corre permanentemente el peligro de equivocar rutas y sitios acogedores.

A todo esto, el texto original no ha sufrido todavía el necesario ataque correctivo en búsqueda de la síntesis que -es necesario remarcarlo- es imprescindible: el autor enamorado de su texto desde antes de escribirlos (los imaginó para una persona amada, no hay que olvidarlo), no sabe aún como responderá ella desde lo humano al palpitante cuerpo literario. Es necesario tener en cuenta que la homenajeada quiera saber, después de conocer el texto -hasta el momento primera versión- si ese raro ente poético así descripto es ella.

Como las percepciones son aire y van al aire, las palabras deben acomodarse felizmente para transmitir la buscada emoción. Es entonces que los coordinadores de talleres literarios, o el escritor más experto que siempre está a mano, reciba la ídem necesaria para que crezca lozana, feliz y colorida, la flor perfumada de vivencias.

A todo esto, allá (no tan invisible y sí perceptiblemente cerca) ha quedado esa primera versión tras las magulladuras dadas por el inflexible sentido común artístico de escritores sabios consultados.

Y sí. Hay que asumirlo. El texto inicial ya no existe y se ha ganado en emoción, pero los autores han tenido desde el comienzo la posibilidad de conservarlo históricamente, imprimiéndolo.

Ese autor que ha impregnado de amor su texto con intención literaria, tiene a su vez otro recurso: mostrar a su pareja amada el texto, limpio y pulido y lejano ya del original, mientras le dice con verdad humana esas dos palabras que, no por estar frecuentemente expresadas, dejan de tener efecto seguro e inmediato.