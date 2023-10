Cuántos kilómetros se pueden hacer con la reserva del tanque

Mientas las petroleras prometieron normalizar el abastecimiento de combustibles en los próximos días, persisten las colas de automovilistas en las estaciones de servicio y crece el temor ante quedarse sin nafta o gasoil. Como se sabe, y en medio de la desesperación, los autos tienen una reserva que permite seguir circulando por algunos kilómetros aunque no es del todo recomendable usarla con habitualidad.

En términos generales, y depende del auto, algunos puede circular hasta 45km con el tanque en reserva, otros hasta 60 y otros más grandes hasta 100.

¿Por qué no es recomendable circular en reserva? Si se conduce mucho tiempo en reserva, hay riesgos de que los residuos que se acumulan en el fondo del tanque puedan ingresar a los filtros y obstruirlos, o para peor, perjudicar la bomba de combustible.

Otro problema es que debido a la dificultad de bombear nafta, ingrese aire en la bomba de combustible y la recaliente; que quede afectado el catalizador o incluso los inyectores. Todos reemplazos que se pueden evitar si no se maneja con la reserva de nafta.