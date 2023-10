Los equipos de Viotti y Castellano abren una nueva etapa en la transición política

La transición política en Rafaela ingresará esta semana a una suerte de "fase dos", ya que se sumarán nuevos actores que hoy integran los equipos del intendente electo, Leonardo Viotti. Desde mediados de septiembre, se llevaron a cabo distintas reuniones, siempre en el despacho de Intendencia, en un clima de cordialidad y colaboración de la administración saliente que encabeza el actual titular del Departamento Ejecutivo, Luis Castellano.

Tras la victoria del candidato opositor en los comicios del 10 de septiembre, las mayores expectativas se centran en el tipo de transición que se plantearía y en los integrantes del gabinete que asumirá el 10 de diciembre junto a Viotti. En tal sentido, el todavía concejal radical había anticipado hace tres semanas que a fines de octubre comenzaría a revelar quiénes serán sus secretarios y subsecretarios. Pero no tenía decidido si habría una presentación única con todos los nombres a la vez o bien se comunicaría gradualmente.

Ahora Viotti resolvió tomarse una semana de descanso antes de encarar el último tramo de la transición, cerrar el armado de sus equipos y prepararse para prestar juramento en 40 días. "Leo dio la orden para que los referentes comencemos a trabajar con los equipos de Luis (Castellano)", señaló Iván Viotti, su hermano que integra su círculo más cercano. "Si bien estábamos trabajando ya en una mesa de transición, desde este lunes nuestros referentes y colaboradores de las diferentes áreas y secretarías estaremos trabajando junto al gabinete del intendente Castellano recolectando información detallada del funcionamiento interno de cada área actual", agregó.

Cada vez que Viotti fue a las reuniones de la mesa de transición, lo hizo acompañado por el presidente del Concejo, Germán Bottero, Matías Gentinetta y Silvina Imperiale, quienes se descarta se sumarán al futuro gabinete. En el caso del actual titular del cuerpo legislativo es una certeza que asumirá al frente de la Secretaría de Gobierno, teniendo en cuenta que la jefatura de Gabinete se eliminará del organigrama.

Iván Viotti también estará en el equipo desde diciembre al igual que Norma Vecchio en Educación y la periodista Micaela Morra, del portal Rafaela Noticias, en la estratégica área de Comunicación. "Todavía no hay ninguna confirmación de nombres y cargos" insisten desde el entorno de Leo Viotti, aunque no pueden frenar la usina de rumores. La danza de nombres incluye a varios que han rechazado la posibilidad de integrar el gabinete que se hará cargo de la gestión municipal en tan solo 40 días. Y desde sectores del peronismo local deslizaron una mirada con cierta picardía: "Al final Viotti no tenía tantos equipos armados, está buscando gente aquí y allá, y tiene problemas para cubrir vacantes", dijo en voz baja un histórico dirigente del oficialismo local que en poco tiempo será opositor.

Por el lado de Castellano, los integrantes de su equipo chico para la transición son el concejal Juan Senn, el fiscal Daniel Fruttero y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero. El equipo grande, claro, es todo el gabinete que desde esta semana comenzará a reunirse con su contraparte para dar comienzo a la transición por secretaría o subsecretaría.

Cabe recordar, tal como publicó este Diario, que Viotti piensa un organigrama de 13 secretarías y subsecretarías (incluye Fiscalía), esto es 4 menos que la actual estructura.



JUBILACIONES

Tras la derrota electoral de Castellano, que marca el final de un ciclo de 32 años de gobiernos municipales peronistas, uno de los interrogantes es cómo Viotti gestionará a quienes son funcionarios o lo fueron en años anteriores y ahora volverán a sus antiguos puestos en el Municipio. Se trata de un tema "sensible". Por caso, los secretarios de Desarrollo Social, Myriam Villafañe y de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti ocupan cargos clave en el gabinete actual pero desde el 10 de diciembre deberán ponerse a las órdenes de Viotti en su rol de empleados municipales.

Otros nombres importantes como Marcela Basano, Daniel Ricotti, Rosario Cristiani y Daniel Manera, que alguna vez fueron secretarios de los gabinetes de Perotti y de Castellano -hoy día los cuatro cumplen funciones en el áreas del gobierno provincial- iniciaron o tienen previsto hacerlo los trámites para acceder al beneficio de la jubilación.