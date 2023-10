Massa amenazó a petroleras con cerrar las exportaciones

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, ordenó ayer a las empresas del sector petrolero que normalicen el abastecimiento de combustibles para el martes próximo bajo amenaza de no permitirles exportar petróleo.

"Si el martes a las 12:00 de la noche no está resuelto el abastecimiento de combustibles, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación porque primero el petróleo de los argentinos es de los argentinos", sostuvo Massa durante una conferencia de prensa brindada en Tucumán, donde participó en el acto de jura del gobernador Osvaldo Jaldo.

Al respecto, indicó que "el sector petrolero argentino está batiendo récords de producción" y que "en algún momento hubo algunos que especularon con que seguir fuera el resultado electoral iba a haber una devaluación".

"Otros especularon con que vencía el acuerdo de congelamiento, y se hablaba de 20 por ciento de aumento o de 40 por ciento entonces guardaron", añadió Massa.

El candidato presidencial afirmó que "el sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento global" y enumeró que "tiene tipo de cambio diferencial para liquidar, tiene reducción de impuestos para tener congelados los precios, tienen reducción de impuestos para importar". Además de amenazar a las empresas de no dejarlas exportar, dijo que "les guste o no les guste a las empresas vamos a hacer crecer el cupo de biocombustibles".

Aprovechando la crisis, este sábado el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, fue a cargar nafta en una estación de servicio de zona norte y cuestionó al oficialismo por el faltante de combustible que se está registrando en el país. "El modelo de la casta siempre termina igual: con escasez o aumento de precios", sostuvo Milei, sostuvo Milei, que fue abordado por trabajadores y clientes, quienes le pidieron selfies durante 30 minutos.



"HOMENAJE AL PRIMER

PRESIDENTE ALFONSÍN"

Por otra parte, Massa afirmó que a 40 años del inicio del actual período democrático hay que "rendir homenaje al primer presidente" Raúl Alfonsín, en una manera de seducir a votantes radicales de cara al balotaje de noviembre. "Hoy como peronistas empezando el festejo de los 40 años de democracia, debemos rendir homenaje a ese primer presidente que le puso luz a la democracia argentina después de años de oscuridad", indicó Massa en el balcón del teatro San Martín de Tucumán, donde acompañó la asunción del gobernador Osvaldo Jaldo.

De ese modo, el candidato peronista volvió a marcar diferencias con el candidato de derecha Javier Milei, quien se ufana de golpear imágenes del ex mandatario radical.

"Hay que recordarlo, pero sobre todo recordar esa convocatoria que decía por qué marchamos: Marchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y todos los hombres de mundo que deseen habitar el suelo argentino", remarcó Massa al reiterar el recitado del Preámbulo de la Constitución con el que el ex presidente radical finalizaba sus discursos de campaña.

Asimismo, el ministro de Economía señaló: "Abrazamos a todos los hombres y mujeres que creen en los valores democráticos, frente aquellos que llaman a destruir los valores esenciales de nuestra Patria".