9 de Julio cerró la temporada con una derrota en Formosa

La última fecha de la fase regular del torneo Federal A lo tuvo a 9 de Julio visitando a Sol de América de Formosa, ocasión en la cual el elenco rafaelino cayó por 2 a 0.

El 'León' cerró así su temporada 2023 en la tercera categoría del fútbol argentino con el deber cumplido tras alcanzar su objetivo máximo de permanencia, meta lograda un par de fechas atrás.

Los goles para la victoria del conjunto formoseño, que se metió como cuarto en los playoffs, fueron anotados por Renzo Riquelme con un polémico penal, a los 7 minutos del primer tiempo, y Claudio Ibarra, a los 41 de la segunda parte.

Sobre el cierre de los primeros 45 minutos Agustín Grinóvero tuvo que ser atendido debido a un proyectil que impactó en su humanidad y el portero Juliense no tuvo inconvenientes para continuar en el arco, y el juego siguió con normalidad.



Los resultados de la fecha 36 en la zona D: Crucero del Norte 1 - San Martín de Formosa 0, Juventud Antoniana de Salta 0 - Sarmiento de Resistencia 0, Boca Unidos de Corrientes 1 - Central Norte de Salta 0, Sol de América 2 - 9 de Julio 0.



LAS POSICIONES. Gimnasia y Tiro 59; Central Norte 49; Boca Unidos 46; Sol de América 45; San Martín Formosa 43; 9 de Julio 41; Sarmiento 39; Crucero del Norte 36; Juv. Antoniana 32.



LOS CLASIFICADOS

Finalizada la última fecha de la temporada regular, las cuatro zonas ya definieron a los clasificados a los playoffs en busca del ascenso. Por la zona A: Olimpo de Bahía Blanca, Villa Mitre de Bahía Blanca, Cipolletti y Santamarina. Zona B: Ciudad de Bolívar, Argentino (MM), Juventud Unida (San Luis) y Atenas de Río Cuarto. Zona C: Douglas Haig, Independiente de Chivilcoy, Sp. Las Parejas y Sp. Belgrano San Francisco. Zona D: Gimnasia y Tiro de Salta, Central Norte de Salta, Boca Unidos de Corrientes y Sol de América.



LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

Aún con fechas por confirmarse: Olimpo vs Atenas (RC), Douglas Haig vs Santamarina, Ciudad de Bolivar vs Sol de América, Gimnasia y Tiro (Salta) vs Sp. Belgrano San Francisco, Villa Mitre vs Boca Unidos, Argentino (MM) vs Cipolletti, Central Norte vs Sp. Las Parejas, Independiente (CH) vs Juventud Unida (SL).



Las formaciones y síntesis del encuentro:



Estadio: Sol de América.

Arbitro: Marcelo Sanz. Asistentes: Claudio Cabrelli y José Orellana. Cuarto árbitro: Angel Ayala.



Sol de América: Eduardo Flores; Fabricio Rojas, Julio López, Marcos Ojeda y Marcelo Rolón Bell; José Romero, Mariano Mendoza, Blas López y Facundo Mendoza; Gonzalo Aquilino y Renzo Riquelme. DT: Pablo Ríos.



Eduardo Flores; Fabricio Rojas, Julio López, Ojeda y Marcelo Rolón Bell (Diego Villalba); José Romero, Mariano Mendoza, Blas López (Axel Medina Aguayo) y Facundo Mendoza (Leonardo Zolorza); Gonzalo Aquilino y Renzo Riquelme (Bruno Di Martino). DT- Pablo Ríos.



Gol en el primer tiempo: 7m de penal Renzo Riquelme (SA).

Gol en el segundo tiempo: 41m Claudio Ibarra (SA)



Cambios: Diego Meza x Baldasarre (9), Diego Villalba x Rolón Bell (SA), Axel Medina x López (SA); Jonatan Bogado x Aguilar (9), 40m Guitérrez, Baudracco y Burdese x Bravo, Larrea y López (9); Leonardo Zolorza x Mendoza y Bruno Di Martino x Riquelme (SA).