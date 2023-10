Verstappen estableció otro récord en México

Max Verstappen no se cansa de ganar. El neerlandés logró ayer un nuevo récord al festejar su décima sexta victoria en la temporada y además igualó la línea de Alain Prost con su triunfo número 51 en el historial de la Fórmula 1.

El piloto del equipo Red Bull, que ya se había asegurado su tercera corona tres carreras atrás, volvió a festejar en el escalón más alto del podio y después se colocó un típico sombrero mexicano.

De esta forma, el Gran Premio de México terminó con un resultado que no sorprendió a nadie, porque Verstappen, a pesar de largar tercero, no encontró mayor oposición en las Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. que habían ocupado lo dos mejores lugares en la grilla.

La mayor frustración tuvo como protagonista al local Sergio Pérez (Red Bull), que solamente pudo completar unos metros, para abandonar a raíz del toque que protagonizó con Leclerc.

La segunda posición quedó en poder del británico Lewis Hamilton (Mercedes), que también superó a las máquinas de la casa de Maranello, al finalizar cuarto Leclerc y quinto Carlos Sainz Sr.

Gran Premio de México: 1° Max Verstappen (Red Bull), en 2h02m30s814, a un promedio de 149,544 Km/h; 2° Lewis Hamilton (Mercedes) a 13s875; 3° Charles Leclerc (Ferrari) a 23s124; 4° Carlos Sainz Jr. (Ferrari) a 27s154; 5° Lando Norris (McLaren) a 33s266; 6° George Russell (Mercedes) a 41s020; 7° Daniel Ricciardo (AlphaTauri) a 41s570; 8° Oscar Piastri (McLaren) a 43s104; 9° Alexander Albon (Williams) a 48s573 y 10° Esteban Ocon (Alpine) a 1m02s879.