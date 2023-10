La Crema arranca el reducido ante Defensores de Belgrano

Atlético de Rafaela iniciará este lunes su camino en los octavos de final del Reducido por el segundo ascenso de la Primera Nacional 2023.

Luego de finalizar en el quinto lugar en la tabla de posiciones en la zona B, tras una campaña que lo tuvo siempre en puestos de clasificación a estos playoffs, con bajones en el cierre de cada rueda. El rival que le tocó a la Crema será Defensores de Belgrano, que finalizó quinto en la Zona A.

El partido que se disputará en el Estadio Monumental, a las 21.30hs, se podrá ver en vivo por TyC Sports.

El elenco rafaelino cuenta con ventaja deportiva tras terminar mejor posicionado al finalizar la fase regular del campeonato. En caso de empatar pasará a cuartos de final el equipo que conduce Ezequiel Medrán.

Juan Pafundi será el encargado de impartir justicia en el cotejo por la primera fase del Reducido. Estará secundado por Ariel Scime y Mariano Ascenzi. El cuarto árbitro será Gabriel Araujo.

Atlético llega a este juego tras haber igualado 1 a 1 con Chacarita, recuperándose así de tres derrotas al hilo.

Para el juego ante el “Dragón” Claudio Bieler es la principal duda ya que sufrió una distensión ligamentaria en su rodilla izquierda. La otra incógnita en el 11 titular pasa por la banda derecha: si se mantiene Federico Torres o vuelve Nicolás Laméndola.

El equipo del Bajo Núñez llega tras cerrar el torneo con victoria 2-1 ante San Martín de Tucumán y también tuvo un 'bajón' en su rendimiento. Sumó 36 puntos, producto de 15 triunfos y 8 empates, con 13 caídas. Convirtió 44 goles y recibió 35. Su goleador es Nicolás Benegas, con 17 tantos. En un segundo escalón viene Claudio Salto con 11.



EL HISTORIAL. Atlético y Defensores de Belgrano se enfrentaron en 13 oportunidades de las cuales ganaron 5 oportunidades cada uno, igualando en las otras tres ocasiones. En Alberdi, la 'Crema' ganó 2, empataron 1 y el otro fue para el 'Dragón'.



EL DATO. Como a lo largo de toda la temporada 2023 de la Primera Nacional los árbitros no pasan desapercibidos en este Reducido y es un dato para 'preocuparse' por barrio Alberdi. No por Pafundi, que arbitró a la 'Crema' en una ocasión pero nada tuvo que ver en el 1-3 vs For Ever. Uno de sus asistentes será Mariano Ascenzi, quien estuvo en Mendoza cuando Atlético de Rafaela visitó a Independiente Rivadavia y sí tuvo incidencia en el juego. Aquella noche, la de Julio Barraza, con una polémica actuación que perjudicó al elenco rafaelino, el línea también hizo de las suyas...



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Torres o Laméndola, Facundo Soloa, Matías Fissore y Manuel Ignacio Lago; Alex Luna; Fúnez o Bieler. Suplentes: DT: Ezequiel Medrán.



DEFENSORES DE BELGRANO: Ignacio Pietrobono; Dardo Torres, Sergio Sánchez, Ezequiel Bonacorso e Ignacio Gutiérrez; Juan De Tomasso, Nicolás Benegas, Rodrigo Moreira, Claudio Salto; Ezequiel Aguirre y Patricio Moyano. DT: Carlos Mayor.



Árbitro: Juan Pafundi.

Asistentes: Ariel Scmie y Mariano Ascenzi.

Cuarto árbitro: Gabriel Araujo.

Hora: 21.30

TV: TyC Sports

Radios: Colón FM 91.3 / CNN Rafaela FM 92.1 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 - FM 96.5