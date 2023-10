"El mundo que queremos”

En tiempos en los que la violencia vuelve a ser noticia en diarios y redes; en tiempos donde los políticos argentinos la usan para justificar sus propios intereses, lo silencioso, lo chiquito, lo genuino, sigue siendo una elección. Sigue siendo camino.

Y ese sentido, este martes 31 de octubre, desde las 9 de la mañana, alumnos, familiares, docentes y personal de la escuela Mahatma Gandhi caminarán difundiendo el mensaje del líder hindú, de quien la institución lleva su nombre.

El recorrido de este año será desde el edificio de la escuela, ubicado en el barrio 17 de octubre, hasta la Plaza Pizzurno, pasando por la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni, el Instituto Superior del profesorado N° 2 “J. B. González”, el Jardín de Infantes N° 102 “Alfredo Williner”, las escuelas primarias N° 481 “Bartolomé Mitre” y N° 6393 “Pablo Pizzurno”. En cada una de estas instituciones se dejará un presente, recordando el mensaje de Gandhi.

La iniciativa de la caminata surgió en el año 2013, y se realizó de manera ininterrumpida, excepto el 2020, año de pandemia mundial. En 2014 fue declarada de Interés Municipal por el Concejo de la ciudad.



¿PARA QUÉ CAMINAMOS?

Para recordar y difundir el mensaje de Gandhi.

Creada en 2008, durante ese año solo fue la Escuela 505. En 2009, a través de un acto público, la institución recibe el nombre de Mahatma Gandhi, apareciendo así la figura del político como un claro ejemplo de no violencia, un hombre austero y espiritual. Desde sus comienzos, la escuela enfatiza y promueve la educación en valores.

“La paz, para mí, es un estado de unidad. De profunda aceptación y comunión con la vida. A ese estado, de profunda admiración, no se llega solo caminando. Y seguramente, tampoco lo alcancemos rezando. Ni con acuerdo políticos. Desde mi experiencia y mi mirada, nos debemos un cambio de paradigma. Sí podemos invocarla y abrir los corazones para que ella, haga lo suyo. Meditar, perdonar, son comienzos”, sostiene Florencia Forni, docente de la escuela, quien también se dedica a prácticas como yoga y meditación.

“Creo que nos debemos una educación verdadera y materialmente basada en el respeto, en la cooperación, y repito, en la admiración. Ad mirar la vida, para aprender de ella, todo el tiempo”

En la actualidad, a la escuela asisten 320 alumnos y alumnas de distintos barrios de la ciudad, algunos muy alejados del edificio. Y también jóvenes que, por razones personales y laborales, se han mudado a Rafaela y encuentran en la escuela un lugar para estudiar.



EN EL CAMINO

Thiago Ramírez y Valentina Calderón, alumnos de quinto año de la escuela, recuerdan: “Todos caminamos juntos de una sola mano, guiados por los profesores de educación física. Cada docente acompaña a los alumnos del curso asignado vistiéndose de color blanco, siempre que podamos nos cuidamos entre todos.

Este itinerario tiene como objetivo entregar recuerdos y tarjetas a las instituciones educativas, que previamente se les notifica visita”.

“Para mí la paz es posible en muchos ámbitos. Hoy en día no es fácil de lograr y existen varios desafíos y conflictos en el camino. Pero es un objetivo que muchos queremos , cada personas en su ámbito. La paz es posible gracias a sus acciones y pensamientos”, concluye Thiago.