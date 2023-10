La UNRaf presentará al Dr. Juan Carlos Torre, autor de "Diario de una temporada en el 5º piso"

El reconocido sociólogo, historiador y profesor universitario fue convocado por esta Universidad Pública para brindar un conversatorio en el marco de su agenda de actividades por los 40 años de Democracia desde 1983. La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad. Será hoy a las 18 hs en el edificio Nº 4 del Campus (Ángela de la Casa 2500). La charla es impulsada a través del Centro de Economía Aplicada.

La actividad se propone como una oportunidad irrepetible para la ciudadanía en general y para integrantes de instituciones afines a esta temática en particular, de acceder a los conocimientos de uno de los especialistas sociales más reconocidos de la Argentina. Su trayectoria académica e institucional resulta muy valiosa como aporte a la comprensión de la realidad social y económica de nuestro país, vigente hasta la actualidad.



SOBRE DIARIO DE UNA

TEMPORADA EN EL 5º PISO

El Dr. Torre fue, desde finales de 1983 hasta comienzos de 1989, miembro del equipo económico de Juan Vital Sourrouille durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Primero en la Secretaría de Planificación; luego en el Ministerio de Economía, en el quinto piso, donde tiene el despacho el ministro y sus colaboradores más cercanos. Gracias a ello, fue testigo de la trastienda de las negociaciones con el FMI y funcionarios de los Estados Unidos, con la CGT, los empresarios y la oposición peronista, en el marco de una transición a la democracia asediada por fuertes presiones hiperinflacionarias y por los efectos de enjuiciar la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar.

A lo largo de esos años, llevó un diario. Con espíritu sereno y comprensivo, con distancia afectuosa y crítica, junto a la inevitable angustia que surgió en muchos, demasiados, momentos, consignó estos acontecimientos y los continuos debates, a veces encarnizados, que se daban dentro del gobierno de Alfonsín, y al mismo tiempo procuró analizarlos. Este libro es un documento extraordinario por su capacidad para transmitir el vértigo y las tensiones de la política económica en tiempos difíciles. A través de sus páginas se revela información y se ofrecen perspectivas de una magnitud y una calidad admirables. Pero la mayor sorpresa que surge al leerlo no es esa, sino descubrir la persistencia de ciertos escollos que, casi inalterables, nos acompañan hace décadas y siguen vigentes hoy.



SOBRE EL DISERTANTE

Juan Carlos Torre es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (París). Actualmente es Profesor Emérito de la Universidad Torcuato Di Tella y ha sido investigador y profesor visitante en universidades de América Latina y Europa. Entre 1993 y 2018 se desempeñó como director de la revista Desarrollo Económico. En 1991 obtuvo la Guggenheim Fellowship y fue Visiting Scholar en el Institute for Advanced Study de Princeton. En 1996 recibió el Premio Konex de Platino y en 2010 el Premio Bernardo Houssay a la Trayectoria Científica.

Además de artículos y libros sobre el movimiento obrero y el peronismo, publicó El Proceso Político de las Reformas Económicas en América Latina y es autor, junto a Elisa Pastoriza, de Mar del Plata, Un sueño de los Argentinos (Edhasa, 2019). Su último libro es Diario de una temporada en el quinto piso (Edhasa, 2021).