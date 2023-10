Murió Matthew Perry, recordado actor de la serie 'Friends'

El actor estadounidense Matthew Perry, conocido por su rol en la icónica sitcom Friends, murió este sábado a los 54 años, según confirmó la policía de Los Ángeles, donde residía. Precisamente, fuentes policiales aseguraron que su cuerpo fue encontrado sin vida en un jacuzzi, dentro de su propiedad.

La noticia la dio el medio especializado TMZ, el cual informó que "aparentemente se habría ahogado", tras sufrir un paro cardíaco. "Nuestras fuentes dicen que fue encontrado en un jacuzzi de su casa", explicó la revista y detalló que no se encontraron drogas. Por el momento, se descarta que la muerte del actor haya sido un suicidio, aunque se están investigando las causas.

Perry saltó a la fama por su papel de Chandler Bing en la exitosa comedia de situación de finales de los '90 y principios de los 2000. La misma duró diez temporadas y contó con 234 episodios, los cuales compartió con sus compañeros Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox y Matt LeBlanc.

Su personaje fue uno de los más exitosos en la sitcom, ya que rápidamente se ganó el cariño de sus seguidores debido a la evolución que tuvo a lo largo de cada entrega: desde sus desopilantes gestos y expresiones, hasta su inesperado amor con el personaje de Mónica, el cual lo convirtió en el pilar romántico de la serie.

Fuera de la pantalla, mientras actuaba para la serie de Warner Bros., el actor lidiaba con las adicciones. Justamente, la tercera temporada de Friends coincidió con una de las peores épocas de adicción de Perry, lo que empezó a afectar en su salud y se empezó a ver en la pantalla. El intérprete tenía un considerable adelgazamiento que no pudo ocultarse en la ficción.

A través de su autobiografía titulada "Amigos, amantes y aquello tan terrible" contó sobre este momento tan complicado en su vida, sumado a su ascenso a la fama, un repaso por su carrera y algunos datos desconocidos sobre la mítica serie. Allí reveló de forma honesta su adicción al alcohol y a las drogas.

"Me he gastado más de siete millones de dólares para intentar mantenerme sobrio. He ido a unas 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. He estado en rehabilitación 15 veces. He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte", había revelado el actor en su libro.

En octubre de 2022 había declarado al New York Times que cumplía 18 meses sobrio. (NA)