Récord en Vaca Muerta

A partir del incremento constante en la actividad, el yacimiento no convencional de Vaca Muerta alcanzó en septiembre una producción récord de 305.000 barriles diarios, un 2,7% por encima de agosto, lo que también consolida un incremento interanual del 18,1% con relación al mismo mes del 2022, según datos oficiales.

A su vez, en septiembre se verificó un nuevo récord para el conjunto de la producción país mensual de petróleo con 645,5 mil barriles diarios, lo que representa un incremento del 2,3 % respecto de agosto, y un aumento del 7 % en relación al mismo mes del 2022. Se trata de la mayor producción mensual de petróleo en Argentina desde noviembre de 2008, destacó el portal especializado Energía&Negocios.

Al respecto, la secretaria de Energía, Flavia Royón, destacó que "estos récords de producción son el resultado de haber mantenido una política energética consistente a nivel nacional y provincial, junto con la decisión de Sergio Massa de avanzar en la infraestructura de transporte en el sector".

El petróleo no convencional de la formación representó un aporte decisivo para redondear una producción de petróleo total para la provincia de Neuquén del orden de los 336.000 barriles diarios.

Por su parte, en materia de gas natural, agosto último registró un nuevo récord de producción para Vaca Muerta con 67,8 MMm3/d. Además, en el mismo mes se verificó otro récord para la producción total de gas, que fue de 144,4 MMm3/d, el mayor volumen de producción mensual de gas desde julio de 2019.

"El compromiso de los inversores con el país se manifiesta en estos incrementos en la producción. En particular, el sector energético entiende que Vaca Muerta es clave para el crecimiento de la economía nacional", dijo Royon.

De acuerdo con los datos preliminares elaborados a partir de la información brindada por las empresas productoras de gas y petróleo los números positivos ratifican el crecimiento sostenido de la actividad hidrocarburífera en nuestro país, que va acompañada de la necesaria inversión en infraestructura de transporte.

Finalmente, la secretaria destacó que "Una mayor producción redunda en más exportaciones para el país", y concluyó: "entre las empresas que invierten está YPF, nuestra petrolera de bandera comprometida con el desarrollo de la Argentina".

En octubre YPF inició la puesta en funcionamiento del Oleoducto Vaca Muerta Norte, que permitirá incrementar hasta un 50% la capacidad de transporte de petróleo desde la Cuenca Neuquina hasta el acceso su conexión con el Oleoducto Trasandino (Otasa).

Este mes también se dio inicio a la primera etapa de ampliación del Proyecto Duplicar Plus de Oleoductos del Valle (Oldelval). Quedó habilitado el tramo que va desde el Oleoducto Allen (Río Negro) hasta Puerto Rosales (Buenos Aires), una obra que incrementa en 300.000 barriles diarios la capacidad de transporte de crudo. (NA)