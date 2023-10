Las petroleras prometen normalizar el abastecimiento de combustibles

Las petroleras prometieron normalizar el abastecimiento de combustibles en los próximos días, mientras persisten las colas de automovilistas en las estaciones de servicio ante los inconvenientes que se vienen registrando en el abastecimiento.

A través de un comunicado, las compañías YPF, Axion, Raízen y Trafigura salieron a aclarar que la situación se irá normalizando y explicaron, en línea con lo que ya dijo el Gobierno, que la provisión de naftas sufrió una "serie de eventos en los últimos días que lo ha exigido al límite de su capacidad".

Entre estos eventos, mencionaron "niveles extraordinarios de demanda, especialmente en los últimos 15 días -fin de semana largo, elecciones donde se produce un pico de movilidad de personas, inicio de la siembra agrícola, entre otros; una dependencia mayor a la habitual de importaciones de combustibles por paradas programadas en algunas refinerías; y más recientemente, una sobredemanda generada por una expectativa de desabastecimiento".

En un comunicado, las petroleras aclararon que "la infraestructura de producción y suministro de combustibles de la Argentina es robusta".

"Argentina produce petróleo crudo y biocombustibles en gran cantidad y tiene un parque refinador que alcanza para producir más del 80% de la demanda doméstica de naftas y diesel. Lo demás se importa, en mayor o menor medida, al ritmo de la actividad agrícola", explicaron.

Además, señalaron que el sistema "funciona con producción y transporte récord de crudo, refinerías a máxima carga, salvo dos que se encuentran transitando procesos de paradas técnicas totales o parciales por obras de ampliación y mantenimiento, lo cual es absolutamente habitual y necesario en la actividad para el resguardo de personas, activos, calidad y volumen del producto".

"El crudo va a seguir fluyendo, las refinerías procesando, las importaciones entrando al país y la estructura logística se irá normalizando para el abastecimiento, considerando la gran dispersión geográfica del país", indicaron.



PARO DE EMPLEADOS DE

ESTACIONES DE SERVICIO

El cosecretario general de la CGT, Carlos Acuña arremetió contra las petroleras en medio de la escasez de combustible y afirmó que las empresas del sector "se cagan en los argentinos que trabajan todos los días". "Las petroleras piden 20% de aumento porque les conviene exportar y se cagan en los argentinos que trabajan todos los días.

Están especulando", lanzó el líder del Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos (Soesgype). En declaraciones radiales, el referente sindical consideró que las compañías petroleras están "especulando para desprestigiar al Gobierno" y advirtió sobre la posibilidad de impulsar una medida de fuerza para denunciar la situación.

"Puede haber un paro, puede suceder cualquier cosa porque no toca sólo a los trabajadores, sino también a las PyMEs", sostuvo Acuña, quien anticipó que van a denunciar "a los que guardan y no venden" combustible.

E insistió: "Fijate la fecha, antes de las elecciones. Por eso viene esto, para desprestigiar al Gobierno que ya bastante desprestigio y mala suerte ha tenido. Además de eso, la falta el combustible perjudica a las PyMEs y al pueblo argentino".

El cosecretario general de la CGT comentó que habló con el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, sobre la situación y que ambos coincidieron en que se trata de "un boicot" por parte de las empresas petroleras.

Finalmente, Acuña criticó al expresidente Mauricio Macri y a la ex postulante Patricia Bullrich por apoyar al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, de cara al balotaje: "La gente ya eligió. Si algún dirigente cree que la gente es ganado y que le dicen ´vamos para allá´ y va, están equivocados". (NA)