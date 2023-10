Milei le puso límites a Macri: "Es un apoyo incondicional, no un acuerdo"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, subrayó que el respaldo que le brindó el ex presidente Mauricio Macri de cara al balotaje "es un apoyo incondicional, no un acuerdo" político y remarcó que la dolarización "no se negocia".

"No es un acuerdo: no tiene la lógica de la política tradicional. Es un apoyo incondicional, no un acuerdo", sostuvo el libertario. En declaraciones radiales, el diputado nacional subrayó que "la gente eligió una opción de cambio, que es la de La Libertad Avanza" por lo que Macri y Bullrich decidieron "acompañar de modo incondicional a la expresión de cambio que entró al balotaje".

"Hemos decidido poner nuestras ideas del cambio en favor de los argentinos por encima de las diferencias personales y conceptuales", señaló Milei. De todos modos, hizo hincapié en que algunas de sus propuestas, como la dolarización y la eliminación del Banco Central, "no se negocian". "Tenemos coincidencias en un 90% y en algunas cosas tenemos diferencias. Yo considero que el Banco Central ha sido una institución nefasta que sólo le ha causado daño a la Argentina", profundizó.

E insistió: "La expresión del cambio que ganó fue la nuestra y nosotros vamos a imprimirle nuestra impronta".

Al apuntar contra el radicalismo y sectores del PRO que no lo apoyan de cara a la segunda vuelta, el candidato presidencial aseguró que "los que no quieran estar o saber nada son los que siempre quisieron estar con Massa".

"El elemento ordenador es el cambio y el estilo del cambio", destacó el libertario, quien descartó la posibilidad de sentarse a dialogar con dirigente como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, o la diputada nacional María Eugenia Vidal: "No hay afinidad de ideas. Se hace difícil escucharlos y que no suenen parecido a lo que presentan Massa y el kirchnerismo".

Además, consideró que los radicales que siguen la línea de Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín son "parte del problema, no de la solución".



VILLARRUEL CONTRA LA

NEUTRALIDAD DE LA UCR

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, manifestó este sábado su disconformidad respecto del radicalismo y otros sectores de Juntos por el Cambio, ya que consideró que "al único que le conviene la neutralidad" es al postulante presidencial Sergio Massa (UP).

"En el momento en el que hay un grupo de JxC que decide que se va a mantener neutral o distante a esta discusión, está ayudando al único que le conviene esa supuesta neutralidad, que es Massa", aseguró Villarruel en diálogo con Radio Rivadavia.

En esa línea, la candidata a vicepresidenta subrayó: "Acá no hay mucha chance de que elijas un gris cuando hay blanco o negro, esa es la cruda realidad". A su vez, la referente de La Libertad Avanza dijo que hay dos sectores dentro de la UCR. "El radicalismo del interior es sumamente distinto al de CABA. Tienen otras ideas y valores", comparó.

"No demonizo a todo el partido radical ni mucho menos. Si hay quienes quieren ser neutrales en una situación que no es posible serlo, haya ellos", agregó la candidata a vice de LLA.

En este sentido, Villarruel sostuvo que a la sociedad le va a "quedar claro" quienes quieren "continuar con esto" y quienes quieren "romper" a costa de mediar con el espacio que entró en el balotaje, en alusión a su propio partido.

Por otra parte, la compañera de fórmula del candidato presidencial Javier Milei (LLA) aseguró que es "un error" votar en blanco en la segunda vuelta. "Creo que hay que manifestarse por cualquiera de las dos posiciones, pero hay que votar dando una opinión".



MORALES ACUSÓ A MACRI

DE "DARLE LETRA" A MILEI

El presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, acusó al líder del PRO Mauricio Macri de "darle letra" al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, para criticar al radicalismo.

El libertario afirmó que los radicales que siguen la línea de Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín son "parte del problema, no de la solución", al tiempo que expresó que tiene más sintonía con aquellos que siguen a Leandro N. Alem.

"Éso es letra de Mauricio Macri", lanzó el gobernador jujeño, quien se quejó de que el ex presidente "viene trabajando hace algún tiempo con la candidatura de Milei".

En declaraciones radiales, el norteño señaló que "es muy grave lo que han hecho Mauricio y Patricia (Bullrich), pero particularmente él". "El pueblo nos ha puesto en la oposición", afirmó el presidente del Comité Nacional de la UCR, quien reconoció que "hay un gran debate que ha generado una fisura" dentro de Juntos por el Cambio.

Y continuó: "Macri ha destruido las posibilidades electorales de Juntos por el Cambio. Es el responsable, el mariscal de la derrota de Juntos por el Cambio tiene nombre y apellido: Mauricio Macri".

Tras ratificar la decisión partidaria de no apoyar a Milei ni al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, hizo hincapié en que no seguirá los pasos de un sector del PRO, que apoya al libertario: "No vamos a hacer nada para que Milei sea Presidente, porque es un salto al vacío. ¿Cómo una persona con el desequilibrio que tiene y las propuestas que tiene va a gobernar la Argentina?". "La continuidad de Juntos por el Cambio será un tema que habrá que discutir en un futuro cercano", concluyó. (NA)