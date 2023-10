La Copa del Mundo se exhibió en Rafaela

En el marco de la nueva fecha del Turismo Carretera, la dirigencia del Club Atlético de Rafaela hizo las gestiones pertinentes para traer a nuestra ciudad y poder exhibir la Copa del Mundo que ganó la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. En este sentido, el presidente del Club Atlético de Rafaela, Diego Kurganoff, expresó: “La idea era unir las dos pasiones de los argentinos que son el fútbol y el automovilismo en la ciudad de Rafaela y lo pudimos concretar”.

“Tener la Copa del Mundo en Atlético de Rafaela y poder exhibirla en sociedad ante toda la ciudad y la región es un hecho inédito, un hecho que nos llena de orgullo. Esto se inició con unas gestiones que se hicieron en la Asociación del Fútbol Argentino donde fuimos a solicitar la posibilidad de traer la Copa para ser exhibida en nuestro club para todo el público, que sabíamos que iba a ser muchísimo el que se quería acercar porque la gente del interior por ahí no tiene la posibilidad de verla en otro lugar. Enseguida la Asociación del Fútbol Argentino nos dijo que sí y nos pusimos a trabajar para poder traerla”. “Y es así que hoy -por ayer- podemos disfrutar la Copa del Mundo en el gimnasio “Lucio Casarín” durante toda la jornada hasta las 20:00 y el día domingo va a estar exhibida ante la gran cantidad de público que vaya al Autódromo”. “Así que va a ser una multitud ovacionando la Copa del Mundo y este es un pequeño reconocimiento que podemos hacer también nosotros a la distancia a los campeones del mundo, a la Asociación del Fútbol Argentino, cuerpo técnico, jugadores y auxiliares”, finalizó.

Por su parte, el intendente Luis Castellano también compartió su alegría porque la ciudad va a ser la anfitriona de la Copa: “Para Rafaela, tener la Copa del Mundo en el marco del evento del Turismo Carretera, implica un posicionamiento muy importante”. “El Club Atlético ha hecho un trabajo que hay que valorar enormemente a nivel dirigencial, y pone en paralelo a sus dos disciplinas más fuertes: el fútbol y el automovilismo, combinándose en una expresión única que venimos organizando dentro de la concepción de Rafaela como ciudad turística de eventos”, remarcó.



POSAR CON LA COPA

Muchas personas ya se dieron cita para ver, ni más ni menos, que a la Copa del Mundo en vivo. Nicolás, uno de los tantos chicos que se acercaron junto a sus familiares y amigos dijo que “la verdad que no puedo creer estar enfrente y haber podido sacarme una foto con la copa de Qatar, la copa que tuvo en sus manos Lio Messi y todos los jugadores campeones, va ser un recuerdo que me llevo para siempre”. Por otro lado, Ricardo, de Venado Tuerto, visitante de la ciudad con motivo de la carrera expresó: “Está todo muy bien organizado, tanto acá, en el circuito, como en la ciudad, No es la primera vez que vengo a Rafaela, pero cada vez que me toca venir siempre encuentro una gran ciudad”.



LA COPA

La copa del mundo estuvo expuesta a todo el público en el Gimnasio “Lucio Casarín” desde la hora 12 hasta las 20 de este sábado, para socios del club y público en general, donde las personas pudieron acercarse a verla y a sacarse la foto. Un fotógrafo oficial dispuesto por el club va a fotografió a la gente para luego compartir las fotos en la página del club.

Ya este domingo, la Copa del Mundo será trasladada al autódromo y previamente a la final de TC estará efectuando una vuelta en un colectivo descapotable por el circuito para que todo el público pueda observarla y más tarde, será ubicada en la grilla de la final adelante de todos los coches antes que estos lleven a cabo la vuelta previa que marcará el comienzo de la competencia final. Además y como ya fue informado, se hará presente en la carrera, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia.