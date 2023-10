El precio del pan volvió a subir y el kilo cuesta casi mil pesos en Rafaela

El precio del pan aumentó este viernes un 25% por la suba de insumos, especialmente la harina, y la escasez de materia prima para su elaboración alcanzado un valor de $1.100 por kilo. Así lo confirmó a Noticias Argentinas, Martín Pinto, titular del Centro de Panaderos de Merlo, quien además denunció "una especulación atroz". "Varios centros panaderos de la provincia de Buenos Aires, hemos decidido aumentar en el día de la fecha un 25% nuestros productos de panadería, debido a los grandes incrementos en la harina, su falta y los aumentos en todo el resto de los insumos", señaló.

Pinto remarcó además: "Estamos sufriendo una especulación atroz en el sector". Asimismo, añadió que el pan que se puede producir con la harina subsidiada tiene un valor de $715, mientras que el resto se tiene que vender a $1.100.

"Decidimos aumentar un 25% porque hace cuatro meses más o menos que no tocamos el precio del producto. La inflación de todos estos meses la venimos absorbiendo, pero lamentablemente ya con esta disparada de la harina y de toda la materia prima que se viene dando semana tras semana, ya no lo podemos absorber más", señaló el responsable de una panadería ubicada en el conurbano bonaerense.

En su explicación detalló que la harina se pagaba entre $4.800/$4.900 y hoy vale de $6.500 hasta $7.000.

"Un pan a $ 715, que es un pan distinto, un pan de 8 piezas, un pan un poco más grande, pero bueno, las panaderías que acceden a ese beneficio, que son los mínimos lo pueden poner a ese precio", agregó.

En tanto, indicó que hace seis meses que se viene dando esta suba de precios y contó: "La gente viene y compra siempre con la misma plata, dice ´dame 300 pesos de pan, dame 400 pesos de pan´, y, obviamente, se lleva cada vez menos. Hoy con 300 pesos te llevás tres o cuatro".



¿QUÉ PASA EN RAFAELA?

Mientras tanto, en las panaderías y panificadoras de nuestra ciudad, también se ha incrementado el precio de las especialidades en las últimas horas, al ritmo de la inflación y de lo que viene sucediendo en el contexto nacional. De acuerdo a lo que pudo suministrar este Diario, desde Panadería Evamar, una de las más reconocidas de nuestro medio, indicaron que "la bolsa de harina tuvo un incremento de 30% en la última semana, con lo cuál el pan pasó de $800 a 950$, pero eso no es todo, ya que se hablaba, para la próxima semana, de que vuelva a subir entre 1.000 o 1.050 pesos para la próxima semana. En tanto, el precio de las facturas oscilan entre $170 las comunes y $200 con dulce de leche.

Las condiciones de venta son pago a 7 días de la facturación y si se realiza pago anticipado a la entrega hay molinos que ofrecen un precio diferenciado, Junto a otros 4 o 5 colegas hemos definidos los precios".



¿POR QUÉ SUBIÓ EL

PAN UN 25%?

"Decidimos aumentar un 25% porque hace cuatro meses más o menos que no tocamos el precio del producto. La inflación de todos estos meses la venimos absorbiendo, pero lamentablemente ya con esta disparada de la harina y de toda la materia prima que se viene dando semana tras semana, ya no lo podemos absorber más", señaló el responsable de una panadería ubicada en el conurbano bonaerense. En su explicación detalló que la harina se pagaba entre $4.800/$4.900 y hoy vale de $6.500 hasta $7.000. "Un pan a $ 715, que es un pan distinto, un pan de 8 piezas, un pan un poco más grande, pero bueno, las panaderías que acceden a ese beneficio, que son los mínimos lo pueden poner a ese precio", agregó. En tanto, indicó que hace seis meses que se viene dando esta suba de precios y contó: "La gente viene y compra siempre con la misma plata, dice "dame 300 pesos de pan, dame 400 pesos de pan", y, obviamente, se lleva cada vez menos. Hoy con $300 pesos te llevas tres o cuatro" panes.