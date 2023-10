La Crema en una final este lunes ante Defensores de Belgrano

Este domingo a la mañana en el estadio Monumental de barrio Alberdi, el plantel de Atlético de Rafaela realizará su último ensayo antes de enfrentarse mañana con Defensores de Belgrano por el primer cruce del Reducido de la Primera Nacional, que tiene como premio máximo el ascenso a la Liga Profesional.



Dicho juego, que es una final al ser único partido, comenzará a las 21.30hs y tendrá el arbitraje de Juan Pafundi. La 'Crema' cuenta con dos resultados a su favor por ende, si gana o empata, avanzará a los cuartos de final, manteniendo así su sueño con vida, de lo contrario, dará por finalizada la temporada 2023.



En relación al equipo, la principal duda para Ezequiel Medrán y su cuerpo técnico pasa por saber si Claudio Bieler podrá estar o no. El goleador histórico de la 'Crema' sufrió un golpe en su rodilla izquierda en la práctica del martes y tuvo una distensión ligamentaria y se encuentra haciendo todo lo posible par poder llegar. Si bien es difícil ante los escasos días que tuvo el delantero para su recuperación, el 'Taca' quiere estar y todo se definirá a último momento. De no llegar su reemplazante será Nazareno Fúnez.



Si bien Medrán no dio pistas del once, en principios, no habría sorpresas en relación al equipo que viene de jugar ante e igualar con Chacarita 1 a 1. Habrá que esperar si Federico Torres se mantiene en la formación inicial o si retorna Nicolás Laméndola. De esta forma, y aguardando por el goleador, Atlético iría ante el 'Dragón' con: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Torres o Laméndola, Facundo Soloa, Matías Fissore y Manuel Ignacio Lago; Alex Luna; Fúnez o Bieler.



DEFENSORES DE BELGRANO, EL RIVAL



El elenco del bajo Núñez finalizó en el quinto lugar de la zona A con 53 puntos, producto de 15 victorias y 8 empates; los otros 13 juegos los perdió. Recibió 35 goles y anotó 44. Su principal sumatoria estuvo como local, donde consiguió el 66,67% de los puntos. Nicolás Benegas es su goleador con 17 tantos en la temporada, seguido por Claudio Salto con 11 y Rodrigo Moreira con 7.



Llega a Rafaela tras ganarle en la última fecha 2-1 a San Martín de Tucumán con goles de Benegas y Moreira, en los últimos diez minutos del partido.



En dicho juego el DT Carlos Mayor dispuso del siguiente equipo inicial: Ignacio Pietrobono; Dardo Torres, Sergio Sánchez, Ezequiel Bonacorso e Ignacio Gutiérrez; Juan De Tomasso, Nicolás Benegas, Rodrigo Moreira, Claudio Salto; Ezequiel Aguirre y Patricio Moyano.